Muratbey Uşak-Galatasaray Odeabank: 85-78

UŞAK, (DHA)

SALON: Uşak Üniversitesi

HAKEMLER: Fatih Arslanoğlu (xx), Kaan Büyükçil (xx), Özge Şentürk (xx)

MURATBEY UŞAK: Calloway (xxx) 20, Tayfun (xx) 6, Watson (xxx) 21, Ofoegbu (x) 4, Carmichael (xxx) 18, Miles (xx) 8, Solomon (x), Şafak (xx) 8, Özcan (x)

GALATASARAY ODEABANK: Hardy (xx) 7, Taylor (xxx) 12, Göksenin (x) 4, Summers (x) 2, Hendrix (xxx) 12, Preldzic (x) 4, Renfroe (xx) 8, Mehmet Yağmur (x), Juskevicius (xxx) 22, Ege (xx) 7

1\'İNCİ PERİYOT: 20-16

DEVRE: 40-38

3\'ÜNCÜ PERİYOT: 66-48

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi\'nde dibe demir atan Muratbey Uşak, üst üste 8 yenilginin ardından Galatasaray Odeabank\'ı evinde mağlup ederek son 5 hafta öncesi kümede kalmak için umut tazeledi: 85-78. Uşak Üniversitesi Spor Salonu\'nda oynanan karşılaşmanın ilk periyodu 20-16, ilk yarısı 40-38, üçüncü periyodu ise 66-48 ev sahibi ekip lehine sonuçlandı. Kırmızı-siyahlılarda Watson 21, Calloway 20, Carmichael 18 sayıyla galibiyete katkı yaptı. Bu skorla Uşak, son 5 maç öncesi 5 galibite ulaşıp kurtuluş hattıyla arasındaki farkı 2 galibiyete indirdi. Üst üste üçüncü yenilgisini alan Galatasaray ise 10 galibiyette kaldı.