Muratbey Uşak-Darüşşafaka: 84-80

UŞAK, (DHA)

SALON: Uşak Üniversitesi

HAKEMLER: Mehmet Keseratar (xx), Kaan Büyükçil (xx), Duhan Köyiçi (xx)

MURATBEY UŞAK: Hamilton (xxx) 20, Şafak (x) 3, Tayfun (xxx) 13, Ofoegbu (xxx) 17, Markota (xxx) 23, Dorsey (x) 3, Mutlu Akpınar (x), Murat (x), Miller (xx) 5

DARÜŞŞAFAKA: Wilbekin (xx) 5, Okben (x) 4, Johnson (xxx) 19, Olano (xxx) 11, Eric (x) 4, Cummings (xxx) 20, Doğuş (xx), Bell (xxx) 14, Kartal (x) 3

1. PERİYOT: 15-20

İLK YARI: 36-40

3. PERİYOT: 55-58

5 FAUL: Bell (37.48), Cummings (39.45) (Darüşşafaka)

TAHİNCİOĞLU Basketbol Süper Ligi\'nde Muratbey Uşak, sezona üst üste 2 mağlubiyetle başladıktan sonra evinde Darüşşafaka\'yı yenmeyi başardı: 84-80.

Uşak Üniversitesi Spor Salonu\'ndaki karşılaşmaya sakatlıkları nedeniyle uzun süre parkelerden uzak kalacak Solomon ve Miles\'tan yoksun çıkan Uşak temsilcisi, ilk periyodu 15-20, ilk yarıyı 36-40, üçüncü periyodu ise 55-58 yenik geçtikten sonra son 10 dakikalık bölümdeki etkili performansıyla galibiyete uzandı. Yeni sezondaki ilk galibiyetini elde eden ev sahibinde Markota 23 sayı, Hamilton ise 20 sayıyla skora büyük katkı yaptı.

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