Muratbey Uşak çıkış peşinde

İZMİR, (DHA)

TAHİNCİOĞLU Basketbol Süper Ligi\'nde Yeşilgiresun Belediyespor\'dan sonra evinde Tofaş\'a da 86-73 yenilerek ikide sıfır çeken Muratbey Uşak\'ta Antrenör Ozan Bulkaz, sezona kötü başladıklarını ancak kısa zamanda toparlanacaklarını söyledi. Solomon ve Miles\'ın sakatlıklarının kendilerini etkilediğini belirten Bulkaz, \"Üst üste yenilgiler aldık ama bir şekilde üstesinden geleceğiz. İki sakat oyuncu bizi çok etkiledi. Yeni gelen oyuncularla ve onlarsız oynamanın zorluğunu yaşıyoruz. Ama biz zorlukların üstesinden gelmeyi bilen bir takımız. Bir an önce ilk galibiyetimizi alıp bir çıkış yakalamak istiyoruz\" dedi.

Uşak\'ta cuma günü sözleşme imzalanan son transfer Ofoegbu, maçta 11 sayı, 6 ribaund, 2 asistle oynadı. Ankara\'da sol el baş parmağından ameliyat olan Solomon ise yaklaşık 3 ay parkelerden uzak kalacak.