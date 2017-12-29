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Spor

Muratbey Uşak çıkış arıyor

UŞAK, (DHA) Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde bu sezon oynadığı 12 maçta yalnız 1 galibiyet alabilen son sıradaki Muratbey Uşak, yeni çalıştırıcısı Aziz Bekir yönetimindeki ilk maçta yarın Eskişehir Basket'i konuk edecek

29 Aralık 2017 14:12

UŞAK, (DHA)

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi\'nde bu sezon oynadığı 12 maçta yalnız 1 galibiyet alabilen son sıradaki Muratbey Uşak, yeni çalıştırıcısı Aziz Bekir yönetimindeki ilk maçta yarın Eskişehir Basket\'i konuk edecek. Mücadele Uşak Üniversitesi Spor Salonu\'nda saat 15.15\'te başlayacak. Zorlu karşılaşmada taraftar desteğini yanına almaya çalışan kırmızı-siyahlı yönetim, bilet fiyatlarını ücretsiz olarak belirledi. Uşak, ligde üst üste 9 yenilgi alırken Eskişehir Basket ise 12 haftada 9 galibiyetle Play-Off hattında yer alıyor.

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