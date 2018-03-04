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Spor

Muratbey Uşak çare bulamadı

UŞAK, (DHA) TAHİNCİOĞLU Basketbol Süper Ligi'nde bu sezon alt sıralara demir atan Muratbey Uşak, üst üste 3 galibiyetle umulansa da son 3 maçını kaybederek düşme hattında kaldı

04 Mart 2018 16:46

UŞAK, (DHA)

TAHİNCİOĞLU Basketbol Süper Ligi\'nde bu sezon alt sıralara demir atan Muratbey Uşak, üst üste 3 galibiyetle umulansa da son 3 maçını kaybederek düşme hattında kaldı. Tofaş ve Darüşşafaka deplasmanlarının ardından evinde Beşiktaş Sompo Japan\'a da 75-65 mağlup olan Uşak, bu periyotta 3\'te 3 yapan eski antrenörü Ozan Bulkaz\'ın çalıştırdığı Trabzonspor\'a geçildi. 
19 maçta 4 galibiyetle sondan ikinci sırada kalan kırmızı-siyahlılarda Antrenör Aziz Bekir, Beşiktaş maçından sonra, \"İkinci periyodun sonlarına kadar iyi oynadık. Bu dakikadan sonra ritmi kaybettik. Büyük takımlara karşı oynarken hep aynı oluyor. Son 11 maça giriyoruz. Hedefimiz belli gerekeni yapacağız\" dedi. Uşak\'ta 10 yıl NBA tecrübesi bulunan yeni transfer CJ Watson, ilk maçında 10 sayı, 4 ribaund, 8 asistle oynadı.

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