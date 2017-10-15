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Spor

Muratbey Uşak - Tofaş: 73-86

UŞAK, (DHA) SALON: Uşak Üniversitesi HAKEMLER: Zafer Yılmaz (xx), Halil Baldemir (xx), Seher Ayşe Nur (xx) MURATBEY UŞAK: Miller (xx) 10, Hamilton (xxx) 20, Dorsey (xx) 7, Mutlu Demir (x) 1, Markota (xx) 8, Ofoegbu (xxx) 11, Tayfun (x) 5, Mutlu Akpınar

15 Ekim 2017 01:32

UŞAK, (DHA)

SALON: Uşak Üniversitesi

HAKEMLER: Zafer Yılmaz (xx), Halil Baldemir (xx), Seher Ayşe Nur (xx)

MURATBEY UŞAK: Miller (xx) 10, Hamilton (xxx) 20, Dorsey (xx) 7, Mutlu Demir (x) 1, Markota (xx) 8, Ofoegbu (xxx) 11, Tayfun (x) 5, Mutlu Akpınar (x) 6, Şafak (x) 2, Süleyman (x) 3

TOFAŞ: Morgan (xxx) 15, Barış (xxx) 10, Yiğit (xx) 9, Mejia (xxx) 11, Owens (xxx) 11, Kadji (xx) 8, Paunic (x) 3, Henry (xxx) 11, Berkan (x) 4, Muhsin (x) 4

1.PERİYOT: 12-24

İLK YARI: 27-46

3.PERİYOT: 52-69

TAHİNCİOĞLU Basketbol Süper Ligi’nde sezona Yeşilgiresun Belediyespor mağlubiyetiyle başlayan Muratbey Uşak, ikinci hafta mücadelesinde evinde Tofaş’a da 86-73 mağlup oldu.

Maçın henüz ilk 10 dakikasında farkı 16 sayıya kadar çıkaran konuk ekip, ilk periyodu 24-12, ilk yarıyı 46-27, üçüncü periyodu da 69-52 önde geçti. Ligde ikide iki yapan Tofaş’ta Morgan 15, Mejia, Owens ve Henry 11’er sayıyla oynadı. Solomon ve Miles’ın sakatlıkları nedeniyle forma giyemediği Uşak temsilcisinde dün sözleşme imzalayan son transfer Ofoegbu da maçta şans buldu.

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