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Murat Boz'dan Deren Talu açıklaması

Murat Boz’un, Defne Samyeli’nin kızı Deren Talu ile yeni bir ilişkiye başladığı iddia edilmişti

05 Mart 2020 12:35

Şarkıcı ve eski sunucu Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu ile yakınlaştığı iddia edilen şarkıcı Murat Boz ilk kez konuştu. Boz, "Karşılaştık, görüştük ama ilişki yok" dedi.
 

Murat Boz’un, Defne Samyeli’nin kızı Deren Talu ile yeni bir ilişkiye başladığı iddia edilmişti. Boz önceki gün Bebek’te bir spor merkezinde sporunu yaptıktan sonra, aracıyla mekandan ayrıldı. Sözcü'den Emre Çevik'in haberine göre Boz, Deren Talu ile ilgili çıkan haberler hakkında konuştu.

Çıkan aşk haberleri hakkında, “Doğrusu şu; Efe’nin doğum günündeydik. Karşılaştık ve görüştük ama yazıldığı gibi bir ilişkimiz yok” dedi. Muhabirlerin “Şu an ilişkiniz yok ama olur mu?” sorusuna ise, “Yazıldığı gibi yok diyorum” diyerek karşılık verdi.

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