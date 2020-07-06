Murat Başoğlu oturacak ev bulamıyor!

Sunucu Murat Başoğlu’nun yeğeni Burcu Başoğlu Kabadayı Bodrum’da öpüşürken görüntülenmesinin ardından 14 yıllık eşi Hande Bermek tarafından terk edilmişti. Televizyon hayatı biten sunucu, komşularının rahatsız olması nedeniyle oturduğu evi boşalttığı öğrenildi.

Murat Başoğlu, uzun bir aradan sonra geçtiğimiz günlerde yeni sevgilisiyle alışveriş yaparken objektiflere yakalanmıştı.

Başoğlu, Gölköy'de bir kiralık ev tutmuştu. Ancak komşularının kendisinden aşırı derecede rahatsız olduğunu hisseden sunucu, apar topar evi boşalttı.

Hürriyet'in haberine göre; çevreden gelen tepkiler üzerine Gölköy'den kaçan Başoğlu'nun, emlakçıların kapısını çalarak daha ıssız bir yerde ev arayışına girdiği öğrenildi.

Murat Başoğlu ve yeğeni Burcu Başoğlu'nun görüntüleri magazin sayfalarının manşetlerini süslemişti.