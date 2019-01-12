Yeğeni ile 'uygunsuz ilişki' yaşadığı iddiasıyla 'hayasızca davranışta bulunmak' suçlamasıyla yargılandığı davadan beraat eden sunucu Murat Başoğlu, “Hepsinden hesap soracağım” dedi.

Başoğlu, İstanbul’da bir eğlence mekânının çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Başoğlu’nun ifadeleri şöyle:

"Bazı haddini bilmeyenler adam öldürmeyi sinek öldürmek zannediyorlar. Allah'a şükür kimse öyle bir şeye cesaret edemez. Benim adım Murat Başoğlu.

"Bastığım yerde iz bırakırım"

Ben bastığım yerde ayağımın izini bırakırım. O yüzden herkes aklını başına devşirecek.

Her kötü olayın bir iyi sonucu vardır. Önemli olan benim bunlardan ne ders çıkardığımdır. Ben bunlardan çok güzel dersler çıkardım.

"Uykuları kaçsın istiyorum"

Allah'ıma şükür beni çok seven insanlar olduğunu gördüm. Düşmanlarımı da gördüm. Görmedim değil. Onlardan da hesap soracağım. Benim adım Murat Başoğlu. Öyle kimseden hesap sormaz zannetmesinler. Hepsinden hesap soracağım. Uykuları kaçsın istiyorum çünkü.

Ekranlara dönecek

Ekranlara da döneceğiz Allah nasip ederse. Ayrıca Bodrum'da çok güzel projelerimiz var.

Hayatımızda hepimiz kötü şeyler yaşıyoruz. Ben de bazı kötü şeyler yaşadım. Ama hepsini atlattım."