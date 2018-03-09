Murat Başoğlu davasında beraat kararı (1)

Nilifer DEMİR/BODRUM (Muğla), (DHA)- BODRUM'da, sunucu Murat Başoğlu ve yeğeni Burcu Başoğlu Kabadayı hakkında 'hayasızca davranışta bulunmak' suçlamasıyla 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan davada beraat kararı çıktı
09 Mart 2018 19:20
Nilifer DEMİR/BODRUM (Muğla), (DHA)- BODRUM\'da, sunucu Murat Başoğlu ve yeğeni Burcu Başoğlu Kabadayı hakkında \'hayasızca davranışta bulunmak\' suçlamasıyla 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan davada beraat kararı çıktı.
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