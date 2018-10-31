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Murat Başoğlu, Bodrum'da gözaltına alındı

BODRUM (Muğla), (DHA)- BODRUM'da sunucu Murat Başoğlu, eski eşi Hande Bermek'i ölümle tehdit ettiği ve eski eşinin yanındaki arkadaşı Emre Dönmez'i darp ettiği iddiasıyla gözaltına alındı

31 Ekim 2018 13:53

BODRUM (Muğla), (DHA)- BODRUM\'da sunucu Murat Başoğlu, eski eşi Hande Bermek\'i ölümle tehdit ettiği ve eski eşinin yanındaki arkadaşı Emre Dönmez\'i darp ettiği iddiasıyla gözaltına alındı. 
Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, yeğeni Burcu Başoğlu Kabadayıile ilişki yaşadığı iddiasıyla \'hayasızca hareketlerde bulunmak\' suçundan hakkında soruşturma başlatılan sunucu Murat Başoğlu ile eşi Hande Bermek Başoğlu, geçen yıl eylül ayında Kuşadası Adliyesi\'nde, mal paylaşım protokolü imzalayıp, anlaşmalı olarak tek celsede boşanmıştı. Murat Başoğlu ve yeğeni Burcu Başoğlu Kabadayı hakkında \'hayasızca davranışta bulunmak\' suçlamasıyla 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan davada geçen mart ayında her iki sanık için beraat kararı çıkmıştı.

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