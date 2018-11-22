Murat Aksoy yeniden cezaevinde

'FETÖ'nün medya yapılanması' davasındaki 2 yıl 1 aylık hapis cezası onanan gazeteci Murat Aksoy, savcılıktaki infaz işlemlerinin ardından tutuklanarak Metris Cezaevi'ne gönderildi.

'FETÖ'nün 'medya yapılanması' davasında 421 gün cezaevinde kalan gazeteci Murat Aksoy, "Örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan çaptırıldığı 2 yıl 1 ay hapis cezasının infazı nedeniyle yeniden tutuklanarak Metris Cezaevi'ne gönderildi.

Aksoy'un tutuklandığını duyuran akademisyen Yaman Akdeniz sosyal meyda hesabı Twitter'da, "Murat Aksoy biraz evvel teslim oldu ve Metris cezaevine götürülmek üzere tutuklandı. Bundan sonraki süreçte, kalan cezası ile ilgili olarak, cezaevi yönetimi denetimli serbestlik konusunu değerlendirecek" mesajını paylaştı.

Aksoy ise sosyal meda hesabından "Hayat işte... İnsan yine de garip oluyor. 421 günden sonra birkaç gün olsa da hüzünlü ve üzücü. Neyse. Uzatmayalım..." diye yazdı.

'FETÖ'nün medya yapılanması' davasındaki 3 yıl 1 ay 15 günlük hapis cezası onanan Atilla Taş da 9 Kasım'da yeniden tutuklanak Metris Cezaevi'ne gönderilmişti.

.Ne olmuştu?

Gazeteci Murat Aksoy Atilla Taş, ‘FETÖ’ye yönelik medya yapılanması davası kapsamında 421 gün cezaevinde kalmış, 25 Ekim 2017'de tahliye edilmişti.

'FETÖ'nün medya yapılanmasında yer aldıkları iddiasıyla gazeteci Murat Aksoy ve Atilla Taş’ın aralarında yer aldığı 28 medya çalışanının “örgüt üyeliği” ve “darbe teşebbüsü” suçlamasıyla yargılandığı davada Mart ayında karar çıkmıştı.

İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada mahkeme heyeti, “darbe teşebbüsü” suçlamasından tüm sanıklar hakkında beraat kararı vermişti.

Gazeteci Murat Aksoy da, "Örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırılmıştı

Ceza, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi tarafından 24 Ekim’de onanmıştı.