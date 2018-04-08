T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Münster'deki olayın faili Alman vatandaşı

Almanya'nın Münster kentinde aracını kalabalığın içine sürerek iki kişinin ölümüne yol açan, ardından da intihar eden kişinin Alman vatandaşı olduğu bildirildi.

08 Nisan 2018 00:40

Kuzey-Ren Vestfalya İçişleri Bakanı Herbert Reul, Almanya'nın Münster kentinde aracını kalabalığın içine sürerek iki kişinin ölümüne yol açan, daha sonra da intihar eden kişinin Alman vatandaşı olduğunu, elde olayın radikal İslamcı bir saldırı olduğuna işaret eden hiçbir bulgu olmadığını ifade etti. Ölü sayısına ilişkin olarak da yeni bilgilere veren Reul, fail de dahil olmak üzere toplam üç kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Bakan soruşturmalar doğrultusunda failin Alman olduğunun tespit edildiğini, "her yerde iddia edildiği gibi mülteci veya benzeri biri olmadığını" söyledi. Bakan soruşturmaların sürdüğünü ifade etti.

Kuzey-Ren Vestfalya İçişleri Bakanlığı, daha önce Süddeutsche Zeitung, NDR ve WDR yayın kuruluşlarında yer alan failin "psikolojik durumu yerinde olmayan bir Alman vatandaşı olduğu" iddialarını ne doğrulayabileceklerini ne de yalanlayabileceklerini söylemişti.

Münster'de bugün öğleden sonra minübüs türündeki bir aracın kalabalığa dalması sonucu iki kişi hayatını kaybetmiş, altısı ağır en az yirmi kişi yaralanmıştı. Olayın faili silahla kendisini vurarak intihar etmişti.

Reuters,AFP/BÖ,MY

©Deutsche Welle Türkçe

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

Almanya MünsterAlmanVestfalyaBakanı Herbert Reul Almanya MünsterReulBakanlığıSüddeutsche Zeitung NDRWDRWelle Türkçe

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Gazeteci Sedat Ergin değerlendirdi: İdlib'de senaryolar bölünmeyi işaret ediyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

Ziya Selçuk, tartışma yaratan kitap konusunda Milli Eğitim Bakanlığı'yla zıt...

Erdoğan'a ihtarname çekmek istedi; noterde gözaltına alındı...

Erdoğan'dan İdlib açıklaması: 1 milyon insan sınırımıza geliyor, gelecek bu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24