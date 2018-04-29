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BBC Türkçe

Münir Özkul toprağa verildi

93 yaşında hayatını kaybeden Yeşilçam'ın usta aktörlerinden Münir Özkul için bugün Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde tören düzenlendi. Törende konuşan Münir Özkul'un kızı Güner Özkul "O hepimizin babasıydı. O zaman hepimiz bir aileyiz" dedi.

29 Nisan 2018 20:30

93 yaşında hayatını kaybeden Yeşilçam'ın usta aktörlerinden Münir Özkul için bugün Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde tören düzenlendi.

Törende konuşan Münir Özkul'un kızı Güner Özkul, Muhsin Ertuğrul'a ilk defa 40 yıl önce babasını izlemek için geldiğini söyledi ve "Şimdi kısmet birlikte gelmekmiş" dedi.

"O hepimizin babasıydı. O zaman hepimiz bir aileyiz. Biz bir aileyiz. Güzel bir aileyiz" diye konuşan Özkul, konuşmasını "Eminim o da şimdi sizi görüyordur ve burada olduğunuz için çok mutludur. Onu uğurlamak için alkıştan daha duyarlı bir şey düşünemiyorum. Hepinize çok teşekkür ediyorum" diye bitirdi.

Törene Münir Özkul'un ailesi, arkadaşları ve sevenleri katıldı. Törenin ardından Münir Özkul'un cenazesi Teşvikiye Camii'ne götürüldü.

Camiye TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Başbakanlık, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Valisi Vasip Şahin de çelenk gönderdi.

Cenaze namazının ardından Münir Özkul'un naaşı Bakırköy Mezarlığı'nda defnedildi.

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