Münih'te terör alarmı

Alman güvenlik makamlarından yapılan açıklamada, IŞİD
teröristlerinin yılbaşı gecesi Münih'in iki tren garında
intihar
saldırısı düzenleyeceklerinin istihbaratının alındığı
belirtildi. Bavyera Eyalet İçişleri Bakanı Joachim Hermann
saldırı planlandığına dair ihbarın Federal Emniyet
Müdürlüğü'nden geldiğini söyledi. Önlem olarak Münih merkez
garıyla Pasing tren istasyonu tahliye edildi. Polis çevrede
bulunanlara toplu halde durulmaması için uyarı yaptı.
İçişleri Bakanı Hermann olayla ilgili basın toplantısında
ihbarın ‘dost bir ülkenin gizli servisi' tarafından Alman
Emniyet Genel Müdürlüğü'ne yapıldığını söyledi. Bakan tehlikenin
gerçeklik derecesini ölçmek mümkün olmamakla birlikte göz ardı
da edilemeyeceğini ve her ihtimale karşı halkın uyarılıp tren
istasyonlarının boşaltıldığını belirtti.
Münih Emniyet Müdürü Hubertus Andrä intihar saldırısı
planlandığına dair güvenilir ihbar alındığını söyledi.
Soruşturmayı yürüten çevrelerce beş ile yedi fail üzerinde
durulduğu ve yapılan ihbarın ‘son derece somut' olduğu
açıklandı. Tren istasyonları sabaha karşı trafiğe açıldı.
Saldırı tehlikesi nedeniyle yılbaşı gecesi Avrupa'nın bütün
büyük şehirlerinde sıkı güvenlik tedbirleri alındı. Yüz binlerce
kişinin katıldığı Berlin'deki yeni yılı kutlama şenliklerine
katılanların sırt çantasıyla meydana girmelerine izin verilmedi
ve meydandakilerin üstü arandı. Terör saldırısı tehlikesi
Brüksel'deki kutlamaların iptal edilmesine, Paris'te de dar
çaplı kutlama yapılmasına yol açmıştı.