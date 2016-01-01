Münih'te terör alarmı

Alman güvenlik makamlarından yapılan açıklamada, IŞİD

teröristlerinin yılbaşı gecesi Münih'in iki tren garında

intihar

saldırısı düzenleyeceklerinin istihbaratının alındığı

belirtildi. Bavyera Eyalet İçişleri Bakanı Joachim Hermann

saldırı planlandığına dair ihbarın Federal Emniyet

Müdürlüğü'nden geldiğini söyledi. Önlem olarak Münih merkez

garıyla Pasing tren istasyonu tahliye edildi. Polis çevrede

bulunanlara toplu halde durulmaması için uyarı yaptı.

İçişleri Bakanı Hermann olayla ilgili basın toplantısında

ihbarın ‘dost bir ülkenin gizli servisi' tarafından Alman

Emniyet Genel Müdürlüğü'ne yapıldığını söyledi. Bakan tehlikenin

gerçeklik derecesini ölçmek mümkün olmamakla birlikte göz ardı

da edilemeyeceğini ve her ihtimale karşı halkın uyarılıp tren

istasyonlarının boşaltıldığını belirtti.

Münih Emniyet Müdürü Hubertus Andrä intihar saldırısı

planlandığına dair güvenilir ihbar alındığını söyledi.

Soruşturmayı yürüten çevrelerce beş ile yedi fail üzerinde

durulduğu ve yapılan ihbarın ‘son derece somut' olduğu

açıklandı. Tren istasyonları sabaha karşı trafiğe açıldı.

Saldırı tehlikesi nedeniyle yılbaşı gecesi Avrupa'nın bütün

büyük şehirlerinde sıkı güvenlik tedbirleri alındı. Yüz binlerce

kişinin katıldığı Berlin'deki yeni yılı kutlama şenliklerine

katılanların sırt çantasıyla meydana girmelerine izin verilmedi

ve meydandakilerin üstü arandı. Terör saldırısı tehlikesi

Brüksel'deki kutlamaların iptal edilmesine, Paris'te de dar

çaplı kutlama yapılmasına yol açmıştı.