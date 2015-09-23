Münih’te Lewandowski resitali



Alman Birinci Futbol Ligi Bundesliga’nın 6’ncı hafta maçları Robert Lewandowski fırtınasıyla başladı. Şampiyonluğun iki adayı Bayern Münih ile Wolfsburg’u karşı karşıya getiren mücadele 5-1 ev sahibi takımın üstünlüğüyle sona erdi.

Wolfsburg rakibi karşısında ilk yarıyı 1-0 önde kapatırken oyuna 46’ncı dakikada Thiago'nun yerine dahil olan Bayern’in Polonyalı forveti Lewandowski bir inanılmazı başararak rakip fileleri 9 dakika içinde tam 5 kez havalandırdı. Başarılı forvet 51, 52, 55, 57 ve 60’ncı dakikalarda attığı gollerle takımını farka taşıdı. Wolfsburg’un ilk yarıdaki tek golünü Daniel Caligiuri (26.) kaydetti.

Lewandowski bu performansıyla taraflı tarafsız tüm futbol severleri şaşkına çevirirken Bundesliga rekorlarını da alt-üst etti. 27 yaşındaki oyuncu lig tarihinde oyuna sonradan girip 3’ten fazla gol atan ilk futbolcu oldu. Bununla da yetinmeyen Lewandowski 4 dakikada attığı 3 golle Bundesliga tarihinin en hızlı hattrick’ine imza attı. Daha önceki rekor Michael Tönnies’e aitti. Bayernli forvet ligde en hızlı dört gol (6 dakika) ve en hızlı 5 gol (9 dakika) atan futbolcu olarak da tarihe geçti. Michael Tönnies Duigsburg formasıyla 1991’de beş dakikada hattrick yapmıştı.

Futbolcusunun bu başarısını saha kenarında büyük bir sevinçle izleyen Bayern Münih teknik direktörü Pep Guardiola, beşinci golden sonra başını ellerinin arasına alarak şaşkınlığını gizleyemedi. Tecrübeli teknik adam Lewandowski’nin performansı hakkında “İdrak edemiyorum, tam beş gol. Böyle bir şeyi ne oyunculuğumda ne de teknik direktörlük zamanımda yaşadım. Wolfsburg’a 5 gol atmak kolay değil. Bunu açıklayamam” değerlendirmesinde bulundu. Rakip takımın teknik direktörü Dieter Hecking ise “Ne söyleyebilirim ki; Dünya çapında bir forvet bize beş gol attı. Yedi de olabilirdi. İlk yarıda iyi bir oyun çıkarmış ve Bayern’in hızını kesmiştik. Ancak sonra o akıl almaz 9 dakika geldi” dedi.

Köln'ü Hertha durdurdu

Bundesliga’nın 6’ncı haftasında dün akşam 3 karşılaşma daha oynandı. Hertha Berlin’in Köln’ü 2-0 yendiği maçta başkent ekibinin yeni transferi Vedad Ibiseviç takımını galibiyete taşıyan golleri atarken uzun süren gol suskunluğunu da bozmuş oldu. Son 25 lig maçında gol atmayı bekleyen 31 yaşındaki Boşnak forvet 43 ve 94’üncü dakikalarda attığı gollerle Hertha Berlin’e 3 puan kazandırdı.

Hamburg ligin yeni takımlarından Ingolstadt’a konuk olduğu maçı 1-0 kazanarak sezonun üçüncü galibiyetini elde etti. Maçın tek golünü oyuna sonradan giren Michael Gregoritsch bitime 3 dakika kala serbest vuruştan attı. Ingolstadt rakibi karşısnda daha iyi fırsatlar yakaladıysa da sahasında oynadığı 3’üncü maçından da gol atamadan ve galibiyet alamadan ayrıldı.

Werder Bremen hafta sonundaki Ingolstadt mağlubiyetinden sonra dün akşam da ligin bir başka yeni takımı Darmstadt’a kaybetti. Ev sahibi takım geriye düştüğü maçı ilki penaltıdan olmak üzere Sandro Wagner’in 2 golüyle (31./84.) kazandı. Wagner eski takımına attığı gollerle Darmstadt’a bu sezon evindeki ilk galibiyetini getirdi. Werder Bremen’in tek golünü ilk yarıda Aron Johannsson atarken (19.), Fin Bartels 88’nci dakikada ikinci kez sarı kart görerek sahayı terk etti.

Favre’sız Gladbach Augsburg karşısında

Bundesliga’da 6’ıncı hafta bu akşam oynanacak 5 maçla tamamlanacak. 5 maçta 5 mağlubiyet alan ligin son sırasındaki Mönchengladbach teknik direktör Lucien Favre’ın Pazar günkü istifasından sonra Augsburg’u 23 yaş altı teknik direktörü Andre Schubert’in yönetiminde konuk edecek. Schalke Eintracht Frankfurt’u ağırlarken ligin 5 mağlubiyetli bir başka ekibi Stuttgart Hannover deplasmanına gidecek.

Haftaya lider giren Borussia Dortmund ise sezonun bir başka sıkıntılı takımı Hoffenheim’a konuk olacak. Son 3 lig maçını mağlubiyetle kapatan Bayer Leverkusen ise Yunus Mallı'nın performansıyla çıkış yakalayan Mainz'ı ağırlayacak. Karşılaşmaların tamamı TSİ 2100’de başlayacak.