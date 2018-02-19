T24 LogoT24 Logo
Spor

Münih'te gündem Beşiktaş!

Bayern Münih'in yıldız futbolcuları iddialı konuştu: "Biz hazırız" Robert Lewandowski: "Bütün kupaları kazanmak istiyoruz" Alman ekibinde Neuer dışında eksik yok Tolisso, Kimmich, Rudy sarı kart sınırında Uğur DEMİRKIRDI / MÜNİH-ALMANYA,(DHA) UEFA Şa

19 Şubat 2018 17:12

Bayern Münih\'in yıldız futbolcuları iddialı konuştu: \"Biz hazırız\"

Robert Lewandowski: \"Bütün kupaları kazanmak istiyoruz\"

Alman ekibinde Neuer dışında eksik yok

Tolisso, Kimmich, Rudy sarı kart sınırında

Uğur DEMİRKIRDI / MÜNİH-ALMANYA,(DHA)

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında yarın Beşiktaş\'ı konuk edecek olan Bayern Münih\'te futbolcular, rakipleri karşısında mutlak galibiyet hedeflediklerini söylediler.
Almanya basını, Allianz Arena\'da TSİ 22.45\'te oynanacak karşılaşmaya geniş yer ayırdı. Son dönemlerde Bayern\'in oldukça formda olduğuna dikkat çeken Tageszeitung gazetesi, Beşiktaş\'ın da tecrübeli isimlerden oluşan bir ekip olduğunu yazdı.
Gazete ayrıca, Alman ekibinin her rakibe olduğu gibi Beşiktaş\'a da saygı duyduğunu yazarken, \"Bayern Münihli futbolcular sahalarında oynayacakları maçta mutlak galibiyet hedefliyor. Beşiktaş da tecrübeli isimlerden kurulu güçlü bir ekip ancak Bayern Münih de formda ve karşılaşmanın favorisi olarak görülüyor\" ifadelerini kullandı.
ROBERT LEWANDOWSKİ: \"BÜTÜN KUPALARI KAZANMAK İSTİYORUZ\"
Öte yandan Kicker Dergisi ise, Polonyalı yıldız Robert Lewandowski\'nin, \'Bütün kupaları kazanmak istiyoruz\' sözünü başlığa çıkardı. Alman dergisi, 29 yaşındaki golcü oyuncunun, \"Almanya Bundesliga\'da liderlik koltuğunda oturuyoruz. Almanya Kupası\'nda ve UEFA Şampiyonlar Ligi\'nde de yolumuza devam ediyoruz. Mücadele ettiğimiz her kulvarda şampiyonluğu hedefliyoruz\" sözlerine yer verdi.
NEUER DIŞINDA EKSİK YOK
Bayern Münih\'te Beşiktaş maçı öncesinde tek eksik Almanya Milli Takımı\'nın kalesini de koruyan Manuel Neuer. Eylül ayında sakatlanan ve ameliyat edilen tecrübeli eldiven, Beşiktaş karşısında forma giyemeyecek.
TOLİSSO, KİMMİCH, RUDY SARI KART SINIRINDA
Ayrıca Bayern Münih\'in sarı kart sınırında 3 oyuncusu  bulunuyor. Tolisso, Kimmich ve Rudy yarın oynanacak mücadelede sarı kart görmeleri durumunda 14 Mart Çarşamba günü Vodafone Park\'ta oynanacak rövanş mücadelesinde forma giyemeyecek.

(FOTOĞRAFLI)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Bayern MünihLewandowskiNeuerKimmich RudyDEMİRKIRDIMÜNİHALMANYADHA UEFALigiBeşiktaşAlmanyaAllianz Arena TSİSonBayernTageszeitungGazeteAlmanMünihliROBERT LEWANDOWSKİKUPALARI KAZANMAKKicker DergisiPolonyalı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Silah ve zor kullanma' yetkisi gündemde: Kimlik kontrolü sonrası sosyal...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

Abdulkadir Selvi: Şeyma Subaşı Erzurumlu Acun Ilıcalı’yı yakmıştı, ablası ise Erzurum’da Ekrem İmamoğlu’nu...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24