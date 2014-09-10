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Dünya
Deutsche Welle

Münih'te 140 uçuş iptal

Lufthansa pilotlarının bugün Münih'te yaptığı grev nedeniyle 140 uçuş iptal edildi. Grevin faturasının ağır olacağı tahmin ediliyor.

10 Eylül 2014 15:13


Lufthansa Havayolları'na bağlı pilotlar, Münih Havaalanı'nda bugün 10:00 ile 18:00 arasında uçmayacak. Pilot sendikası Kokpit Birliği'nin çağrısıyla grev kararı alan pilotlar, erken emeklilik yaşının yükseltilmesine karşı çıkıyor.

Lufthansa pilotları, şimdiye kadar uygulanan düzenlemelere göre 55 yaşında erken emekliliğe ayrılabiliyordu. Ancak Lufthansa, bunun şirkete pahalıya mal olduğu gerekçesiyle emeklilik yaşının 61'e yükseltilmesini istiyor.

Grev nedeniyle 140 uçuşun iptal olduğunu açıklayan Lufthansa sözcüsü, yolcuların başka havaalanlarından yapılacak ek uçuşlara yönlendirdiklerini dile getirdi. Grevden 13 bin 500 yolcunun etkilendiği belirtiliyor.

Münih'ten sorumlu Lufthansa yöneticisi Thomas Klühr ise iş bırakma eylemenin Lufthansa müşterileri açısından "oldukça can sıkıcı" olduğunu söyledi. Grevin Lufthansa'yı milyonlarca euro zarara uğratacağı tahmin ediliyor. Nisan ayında yapılan üç günlük grev de şirkete yaklaşık 60 milyon euroya mal olmuştu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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LufthansaMünihHavayollarıMünih HavaalanıKokpit BirliğiThomas KlührDeutsche Welle Türkçe dpa/DW SÖ/HS

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