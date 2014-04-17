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Spor
Deutsche Welle

Münih de finalde

Dortmund’dan sonra lig şampiyonu Bayern Münih de Federasyon Kupası finaline yükseldi. Bayern yarı finalde Kaiserslautern’i 5-1’le geçti.

17 Nisan 2014 13:01


Geçen sezon kazandığı üçlü şampiyon unvanını koruma yolunda bir engeli daha aşan Bayern Münih, Federasyon Kupası finalinde ezeli rakibi Dortmund ile bir kez daha karşı karşıya gelecek. Bayern on biri yarı final karşılaşmasında İkinci Lig dördüncüsü Kaiserslautern'i sönük bir mücadeleden sonra 5-1 yirminci kez kupa finalisti oldu. Dortmund'u yendiği takdirde dünyanın en iyi futbol takımı sayılan Güney Almanya ekibi kupa galibiyetlerinin sayısını 17'ye çıkarmış olacak.

2-0'lık Wolfsburg galibiyetiyle finalist olan Dortmund, 2012 Federasyon Kupası finalinde karşılaştığı Bayern Münih'i 5-2 yenerek sahadan silmişti.

Münih'teki yarı final karşılaşmasında Bayern'in gollerini Schweinsteiger, Kroos, Müller, Mandzukic ve Götze kaydetti. Sahaya en iyi on biriyle çıkan Bayern Münih ilk yirmi dakikada Kaiserslautern karşısında bocaladı. Schweinsteiger ve Kroos'un ilk yarıdaki golleri dinamik ve azimli bir futbol sergileyen Kaiserslautern'in direncini kırmaya yetti. Münih'in Hollandalı ası Arjen Robben ilk iki golün pasını verdi, üçüncü gole götüren penaltıyı da takımına o kazandırdı. Kaiserslautern'in tek golünü 60'ıncı dakikada Simon Zoller attı.

Bayern Münih Yönetim Kurulu üyesi Matthias Sammer, maçtan sonra farklı galibiyete rağmen takımın oyunundan memnun olmadığını ve ligden sonra Kupa ve Şampiyonlar Ligi'nde de aynı başarıyı göstermekte zorlanabileceklerini söyledi. Teknik direktör Pep Guardiola ise ‘bir adım daha ilerlediklerini ancak bu adımın kısa mı yoksa uzun mu olduğunu kestiremediğini' söylemekle yetindi.

Ligde üç maçtır galibiyet alamayan eski ve yeni şampiyon Bayern Münih, Kaiserslautern karşısında as kadroyla oynamasına rağmen akıcı ve ahenkli takım oyunu sergileyemedi. Kaiserslautern oyuna atak başladı, ancak tecrübeli Bayernliler ofansif oynayan rakiplerinin savunma hattında gedik açmakta zorlanmadı. İlk golden sonra da toparlanmakta zorlanan Bayern Münih üçüncü golden sonra açıldı, ama Kaiserslauternliler zaten maçı bırakmış ve 90 dakika sonunda Münihli yıldızların formalarını nasıl paylaşacaklarını düşünmeye başlamışlardı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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