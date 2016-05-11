Mültecilerin son şansı: Akdeniz



Sınır Tanımayan Doktorlar örgütünden Ulrika von Pilar, "Kuzey Afrika'dan İtalya'ya uzanan Akdeniz rotası mülteciler için Avrupa kıtasına giden tek yol" diyor. Örgütün Akdeniz'de iki gemisi görev yapıyor, Sınır Tanımayan Doktorlar ayrıca SOS Mediterranee adlı örgütün gemisini de birlikte işletiyor. Akdeniz'e demir atan üç geminin geçen botları izlediğini, mültecilere yardım ettiğini dile getiren von Pilar, çok sayıda mültecinin boğulmaktan kurtarıldığına dikkat çekti.

Uzmanlar, Akdeniz rotasından geçen mülteci sayısının önümüzdeki aylarda daha da artmasını bekliyor. Uluslararası Göç Örgütü'nün verilerine göre de bu yıl bu rotayı tercih eden mültecilerin sayısında artış kaydedildi. Uluslararası Göç Örgütü Sözcüsü Joel Millman, "Önümüzdeki aylarda neler yaşanabileceği konusunda çok dikkatliyiz" diye konuştu. Millmann, şu anda bu rotayı Suriyeliler, Iraklılar Afganlar değil, Batı Afrika ve Afrika Boynuzu'ndan gelen mültecilerin kullandığını belirtti.

Ancak diğer mültecilerin de Avrupa'ya kaçmak için yakında bu rotayı kullanmaları mümkün. Önce Türkiye'den Yunanistan'a oradan da Balkan ülkelerini geçerek Orta Avrupa'ya ulaşmaya çalışan mülteciler, Ege'deki yolculukların engellenmesi ve Balkanlardaki geçişlerin de durdurulması üzerine şu anda Avrupa'ya gelemiyorlar.

Türkiye ile yapılan anlaşma

Bunun başlıca nedeni de AB'nin Ankara ile yaptığı anlaşma. Anlaşma, Türkiye'nin Yunanistan'a yaşadışı yollarda gelen mültecileri geri kabul etmesini öngörüyor.

Bu nedenle İtalya'ya açılan Akdeniz rotası birçok mültecinin tercihi oldu. BM Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin verilerine göre bu yılın başından beri 31 bin mülteci Akdeniz üzerinden İtalya'ya geldi. 2015'in ilk dört ayında ise bu rakam 26 bindi. Uluslararası Göç Örgütü de Avrupa'ya bu yıl içinde gelen toplam mülteci sayısının ise 192 bin 500 olduğunu belirtti. Örgüt tehlikeli yolculularda bu yılın ilk dört ayında 1357 kişinin ise hayatını kaybettiği bilgisini verdi. 2015'de hayatını kaybedenlerin sayısı ise 3 bin dolayında.

Kuzey Afrika'ya geri dönüş

Avrupa Birliği, mültecilerin denizde kurtardılması için Sophia adlı misyonu hayata geçirmişti. Avrupalılar bir yandan da dış sınırlarının güvenliğine ilişkin yeni önlemler almaya ve caydırıcı politikalar üretmeye çalışıyor. Önlemler çerçevesinde AB dışişleri bakanları, sahillerindeki güvenliğin yeniden yapılandırılması için Libya hükümetine 100 milyon euro mali yardımda bulunmaya kararlaştırdı. Libya'da ayrıca mültecilerin tutulması için de kamplar kurulması planlanıyor.

Birçok mültecinin gitmek istediği ülke olan Almanya, çok sayıda kaynak ve transit ülke ile çift taraflı anlaşmalara imza attı. Fas, Cezayir ve Tunus güvenlik kaynak ülke olarak kabul edilirken bu ülkelerin vatandaşlarını kabul etmeleri için de geri kabul anlaşmaları imzalandı. Alınan bu önlemlerin ardından Ege'den geçişlerde büyük düşük kaydedilmiş durumda. Ancak gözler şimdi de Akdeniz'de.