Mültecilere zekâ testi

Saarland Eyaleti İçişleri Bakanı Klaus Bouillon, gönüllü bir zekâ testiyle mültecilerin

yeteneklerinin erkenden tespit edilmesini ve böylece entegrasyonu hızlandırmayı hedefliyor.

Bouillon Rheinische Post gazetesine yaptığı açıklamada, “Yeteneklerin

neler olduğunu,

mültecileri doğrudan ne tür mesleki gruplara yerleştirebileceğimizi ve onlara ne öğretmemiz

gerektiğini ortaya koyacak zekâ testlerinin kullanılacağı

bir pilot proje başlatmak istiyoruz”

dedi.

Bouillon, önce 600-700 gönüllüyle başlamayı hedefliyor.

Bakan, Federal İstihdam Dairesi ve önde gelen istihdam uzmanlarıyla işbirliğinin planlandığını

da kaydetti.

