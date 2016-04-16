Mültecilere zekâ testi

Saarland Eyaleti İçişleri Bakanı Klaus Bouillon, gönüllü bir zekâ testiyle mültecilerin
yeteneklerinin erkenden tespit edilmesini ve böylece entegrasyonu hızlandırmayı hedefliyor.
Bouillon Rheinische Post gazetesine yaptığı açıklamada, “Yeteneklerin
neler olduğunu,
mültecileri doğrudan ne tür mesleki gruplara yerleştirebileceğimizi ve onlara ne öğretmemiz
gerektiğini ortaya koyacak zekâ testlerinin kullanılacağı
bir pilot proje başlatmak istiyoruz”
dedi.
Bouillon, önce 600-700 gönüllüyle başlamayı hedefliyor.
Bakan, Federal İstihdam Dairesi ve önde gelen istihdam uzmanlarıyla işbirliğinin planlandığını
da kaydetti.