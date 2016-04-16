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Dünya
Deutsche Welle

Mültecilere zekâ testi

Almanya’nın Saarland eyaleti, yeteneklerini belirleyebilmek için mültecilere zekâ testi yapmayı planlıyor.

16 Nisan 2016 16:08

Saarland Eyaleti İçişleri Bakanı Klaus Bouillon, gönüllü bir zekâ testiyle mültecilerin
yeteneklerinin erkenden tespit edilmesini ve böylece entegrasyonu hızlandırmayı hedefliyor.

Bouillon Rheinische Post gazetesine yaptığı açıklamada, “Yeteneklerin
neler olduğunu,
mültecileri doğrudan ne tür mesleki gruplara yerleştirebileceğimizi ve onlara ne öğretmemiz
gerektiğini ortaya koyacak zekâ testlerinin kullanılacağı
bir pilot proje başlatmak istiyoruz”
dedi.

Bouillon, önce 600-700 gönüllüyle başlamayı hedefliyor.

Bakan, Federal İstihdam Dairesi ve önde gelen istihdam uzmanlarıyla işbirliğinin planlandığını
da kaydetti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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Almanya SaarlandEyaletiBakanı Klaus BouillonRheinische PostFederalDairesiDeutsche Welle Türkçe dpa BS/BW

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