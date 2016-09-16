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Dünya
Deutsche Welle

Mültecilere sokağa çıkma yasağı

Almanya'nın doğusundaki Bautzen kentinde mültecilerle aşırı sağcılar arasında şiddet olayları yaşandı. Olayların ardından mültecilerin akşam 19:00'dan sonra sokağa çıkmaları yasaklandı.

16 Eylül 2016 01:14


Almanya'nın doğusundaki Aşağı Saksonya eyaletinde bulunan Bautzen kentinde mültecilerle aşırı sağcılar arasında yükselen tansiyon, şiddet olayları yaşanmasına neden oldu.

Yetkililer kentte günlerdir mültecilerle kent sakinleri arasında gerginlik yaşandığını ve gerginliğin çarşamba akşamı şiddete dönüştüğünü kaydetti.

Polisten sert müdahale

Polis, kent merkezinde çarşamba akşamı 80 kadar aşırı sağcı ile 20 kadar mültecinin karşı karşıya geldiğini ve küçük yaştaki mültecilerin aşırı sağcı gruba taş ve şişe attığını söyledi.

Bundan tahrik olduğu belirtilen aşırı sağcı grupla mülteciler arasında daha sonra arbede çıktığı bilgisini veren polis, olayları bastırmak için 100 polisin görevlendirildiğini de anlattı. Polis, grubu ayırmak için biber gazı ve cop kullandı.

Olayların ardından polis kentteki güvenlik önlemlerini artırırken yurtlarda kalan mültecilere de akşam 19:00'dan sonra sokağa çıkma yasağı getirildi. Ayrıca kentteki genç mültecilere de alkol satışı yasaklandı. Olayların çıkmasına neden olduğu belirtilen dört gencin de yurttaki diğer mültecileri kışkırtmaması için başka bir yere gönderildikleri bildirildi.

Polis yetkilileri kent merkezindeki yoğun güvenlik önlemlerinin birkaç gün daha süreceğini açıkladı.

Daha önce de gerginlik yaşanmıştı

Bautzen'da daha önce de mültecilerle aşırı sağcılar arasında gerginlik yaşanmıştı. Kentteki bir mülteci yurdu kundaklanmış ve yangın büyümeden söndürülmüştü. Almanya Cumhurbaşkanı Joachim Gauck da geçen yıl Bautzen'ı ziyaretinde aşırı sağcı bir grup tarafından protesto edilmişti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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