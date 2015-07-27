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Dünya
Deutsche Welle

Mültecilere saldırı endişelendiriyor

Alman polisi, artan saldırılar nedeniyle mülteci barınaklarının çevresinde protesto gösteri düzenlenmesinin yasaklanmasını istedi.

27 Temmuz 2015 22:21


Alman Polis Sendikası Başkanı Rainer Wendt, Saarbrücker Zeitung gazetesine yaptığı açıklamada, mülteci barınaklarına bir kilometreden yakın alanda protesto gösterisi düzenlenmesinin yasaklanması gerektiğini söyledi.

Mülteci barınaklarının çevresinde yasaklı alana ihtiyaç duyduklarını belirten Wendt, "zulümden kaçan insanların, kendisine taş atanların yüzüne bakmak zorunda olmadığını" ifade etti.

Wendt, sadece yasaklı bölge oluşturulması ile, Dresden'de olduğu gibi, mülteci kamplarına yönelik saldırıların engellenebileceğini ifade etti.

Hafta sonunda Dresden'de mülteciler için yeni açılan çadır kentin çevresinde toplanan aşırı sağcılar protesto gösterisi düzenlemiş ve karşıt gösteri için toplanan grupla da aralarında şiddet olayları yaşanmıştı.

Berlin gelişmeleri izliyor

Berlin de mültecilere yönelik son aylarda artan saldırılardan rahatsız. "Gelişmeleri dikkat ve büyük bir titizlikle izlediklerini" belirten Alman İçişleri Bakanlığı sözcüsü, mültecileri hedef alan şiddet suçlarında artış olduğunı, ancak bunun ülke çapında bir fenomen olarak nitelendirilmemesi gerektiğini kaydetti.

Saldırıların bazı bölgelerde yoğunlaştığını, bazı bölgelerde ise hiçbir şey olmadığını dile getiren sözcü, saldırılar karşısında mültecilere destek olanların arttığının da hissedildiğini ifade etti.

Resmi verilere göre, yılın ilk altı ayında mülteci barınaklarını hedef alan 202 saldırı meydana gelirken bunlardan 22'si yaralama ve kundaklama gibi şiddet eylemi olduğu belirlendi. Saldırıların 173'ünün de aşırı sağ kaynaklı olduğu ifade ediliyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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AlmanPolis Sendikası Başkanı Rainer Wendt Saarbrücker ZeitungWendtDresdenBakanlığıWelle Türkçe dpa/KNA/DW/HS/AG

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