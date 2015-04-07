Mültecilere destek ölüm tehdidi getirdi



Saksonya-Anhalt Eyaleti İçişleri Bakanı Holger Stahlknecht'in Götz Ulrich için polis koruması emri vermesi, tehditlerin somut ve büyük olduğu şeklinde yorumlandı.

Tröglitz'de hafta sonu bir mülteci yurdunda meydana gelen yangının, yapılan incelemeler sonrası kundaklama olduğu tespit edilmiş ve muhtemelen aşırı sağcıların işi olduğu kaydedilmişti.

Mültecilerin Tröglitz'e kabul edilmesini savunan Ulrich, bu nedenle ölüm tehditleri alıyor. Alman haber kanalı n-tv'ye konuşan Ulrich, “Bu pek hoş olmayan bir hal alıyor ” diye konuştu. Kaymakam Ulrich, başının kesileceği yönünde tehditler alıyor.

Bir süre önce mültecilere destek verdiği gerekçesiyle aldığı tehditler yüzünden istifa eden Tröglitz Belediye Başkanı Markus Nierth ve ailesine yönelik tehditlerin de devam ettiği bildiriliyor. Eşi Susanna Nierth, 'Welt' gazetesinin haber portalına e-postalarla korkutma çabalarının sürdüğünü açıkladı.

Nierth, mart ayı başında aşırı sağcıların mülteci yurduna karşı çıkıp tehditlerde bulunması sonrasında istifa etmişti.

Vatandaşlardan yardım istedi

Kaymakam Ulrich ise yurtta çıkan yangın sonrası 2 bin 700 nüfuslu kentte yaşayanlardan mültecilere kalacak yer sağlamaları konusunda yardım talep etmişti.

Hristiyan Birlik Partileri Meclis Grup Başkanı Volker Kauder, yabancı düşmanlığıyla mücadele çağrısı yaptı. Kauder, “Mülteci yurtlarının ateşe verilmesi, insanların kabulünün engellenmesi, hukuk devletimize bir saldırıdır” dedi.