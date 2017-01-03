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Dünya
Deutsche Welle

Mültecilere asgari ücret kısıtlaması

Alman hükümeti yabancı meslek diploması tanınmayan göçmen ve mültecilerin aldığı ek eğitim sırasında asgari ücret verilmemesini hedefliyor.

03 Ocak 2017 01:00

Alman hükümeti bazı istisnai durumlarda mültecilere asgari ücret uygulanmamasını tartışıyor. Buna göre, meslek diploması tanınmayan göçmen ve mültecilerin aldığı ek eğitim sırasında asgari ücret verilmemesini hedefliyor. Bu özellikle diplomasını denkleştirebilmek için bir iş yerinde pratik eğitim alması gereken mülteci ve göçmenler için geçerli olacak.

Süddeutsche Zeitung gazetesi, Maliye Bakanlığı, Çalışma Bakanlığı ve Eğitim Bakanlığı'nın bu konuda bir yasal düzenleme hazırlığı içinde olduğunu yazdı. Çalışma Bakanlığı sözcüsü da taslak metin üzerinde görüşüldüğü haberini doğruladı. Metne göre, uygulama özellikle diplomasını denkleştirmek için iş yerlerinde pratik deneyime sahip olunması gereken meslekler için geçerli olacak.

Sendikalar ‘ucuz iş gücü‘ uyarısı yaptı

Ancak Alman Sendikalar Birliği (DGB) üç bakanlığın ortak planını eleştiriyor. DGB Yönetim Kurulu Üyesi Stefan Körzell, gazeteye yaptığı açıklamada işletmelerin haklarını henüz iyi bilmeyen mültecileri şimdiden ucuz iş gücü olarak kullandığı uyarısında bulundu. Körzell, "Bildiğimiz mesleğe alıştırma sürecinin, aylar sürecek yeterlilik kazandırma sürecine dönüşmesi ya da istihdam edilenlerin zorunlu staj kapsamında çalıştırılmasından kaygı duyuyoruz" şeklinde konuştu.

Alman Federal İşveren Birliği (BDA) ise ucuz iş gücü eleştirilerini geri çevirdi. BDA meslek eğitimi benzeri yeterlilik kazandırmadan söz edildiğini ve bunun asgari ücret kapsamına girmediğini savundu. Bu süreçte 8,84 euro asgari ücret verilmesi halinde işletmelerin buna istekli olmayacağı, söz konusu kişilerin eğitim ve çalışma imkanlarının azalacağını ileri sürdü.

© Deutsche Welle Türkçe

AFP/dpa/DK/HS

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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