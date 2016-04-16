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Dünya
Deutsche Welle

“Mülteciler rakamdan ibaret değildir”

Papa Françesko, mültecileri ziyaret etmek üzere Midilli Adası’na ulaştı. Papa Twitter hesabında, “Mülteciler rakamdan ibaret değildir” açıklaması yaptı.

16 Nisan 2016 15:15


Dünya genelindeki 2 milyar Katolik'in ruhani lideri Papa Françesko, Patrik Bartholomeos ve Atina Başpiskoposu İeronimos ile birlikte Midilli Adası'nı ziyaret ediyor.

Papa ve yanındakiler, Mora mülteci kampında kalan yaklaşık 250 mülteciyle görüşüp öğle yemeği yiyecek.

Aynı zamanda denize çelenk bırakıp dualarla, yolculuk sırasında hayatını kaybeden sığınmacıları anacaklar.

Papa, ziyaret öncesi Twitter hesabında yaptığı açıklamada, “Mülteciler rakamdan ibaret değildir, yüzleri isimleri, hikayeleri olan ve böyle davranılması gereken insanlardır” ifadelerini kullandı.

Midilli Adası'na 2015 yılının sonbahar aylarında günde 7 binden fazla sığınmacı ulaşıyordu. Adada büyük bir kabul merkezi oluşturuldu.

Türkiye ile AB arasındaki mülteci anlaşması yürürlüğe girdiğinden beri Midilli Adası'ndaki sığınmacılar Mora kampında tutuluyor. Yardım örgütleri, sığınmacılara dışarıdan yiyecek içecek getirse de bunun yeterli olmadığı bildiriliyor.

Papa Françesko, 2013 yılında da Lampedusa Adası'ndaki mültecileri ziyaret etmişti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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