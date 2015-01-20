Mülteciler Konseyi: Dresden’deki göçmenler korkuyor



Saksonya Mülteciler Konseyi Yöneticisi Ali Muradi, Deutschalndfunk radyosu ile mülakatında İslam karşıtı Pegida'nın ekim ayı ortasından bu yana gösteri düzenlediği Dresden kentinde ‘zehirli bir havanın hakim olduğunu' ve bu durumun insanları korkuttuğunu söyledi. Saksonya'da ırkçılık ve yabancı düşmanlığının yeni olgular olmadığını kaydeden Muradi, “Ancak durum haftadan haftaya kötüleşiyor” dedi. Muradi, pazartesi günleri Dresden kent merkezinin göçmenler için ‘girilemez alana' dönüştüğünü vurguladı.

Saksonya Mülteciler Konseyi yetkilisi, başörtülü kadınların sokağa çıkmaya korktuğunu, yabancı ebeveynin pazartesi günleri kısmen çocuklarını okula göndermediğini söyledi. Muradi, göçmenlerin korkusunu anlayışla karşıladığını zira Pegida taraftarlarının ‘rahat durmadığını' savundu.

"Konuşulması gereken göçmenler"

İran kökenli Muradi, Saksonya Politika Eğitim Merkezi'ni de Pegida'ya basın konferansı düzenleme imkânı verdiği için kınadı. Yetkili, Pegida taraftarları ile diyalog kurmaktansa, korku içinde olan mülteci ve göçmenlerle konuşmanın daha önemli olduğuna dikkat çekti.

Almanya'da terör saldırısı tehdidi nedeniyle geçen pazartesi günü Dresden kentindeki Pegida taraftar ve karşıtlarının planladığı tüm gösteriler iptal edilmiş, ancak Almanya'nın çeşitli kentlerinde hem destek hem de kınama gösterileri düzenlenmişti. "Avrupa'nın İslamlaşmasına karşı Vatansever Avrupalılar" (Pegida) taraftarları, her hafta Almanya'nın çeşitli kentlerinde hoşgörü ve birlikte yaşama kültürünü savunan on binleri karşısında buluyor.