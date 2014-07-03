Mülteciler kalıyor



Almanya'nın başkenti Berlin'in Kreuzberg semtindeki Gerhard Hauptmann Okulu’nun bir süredir kullanılmayan binası bundan yaklaşık 1,5 yıl önce mülteciler tarafından işgal edilmişti. Ancak yaklaşık 200 mültecinin yaşadığı eski binanın duş ve tuvaletlerinin yetersiz olması nedeniyle binada sık sık sorun yaşanıyordu. Son olarak duş sırası kavgası sırasında bir kişinin bıçaklanması üzerine okulun boşaltılması gündeme gelmişti.

Yoğun protesto gösterileri ve mültecilerin direnişinin ardından dün mültecilerin temsilcileri ve Friedrichshain Kreuzberg semt yönetimi arasında uzlaşma sağlandı. Uzlaşma uyarınca yaklaşık 40 kadar mülteci binanın özel olarak ayrılan bir bölümünde yaşamaya devam edecek. Bu kişiler hakkında ikamet yasasına aykırı davranmaktan işlem yürütülmeyecek ve söz konusu mültecilere birer bina giriş kartı verilecek.

Uzlaşma uyarınca binaya yeni mültecilerin yerleşmesine ise izin verilmeyecek. Geçen hafta binada kalan mültecilerin büyük bir bölümü başka noktalara taşınmıştı.

Kreuzbergli Hrıstiyan Demokrat Milletvekili Kurt Wanser varılan uzlaşmayı sert bir şekilde eleştirdi. Wanser, Berlin Brandenburg Radyo'suna verdiği demeçte, Kreuzberg Belediye Başkanı Monika Herrmann'ı istifaya çağırdı. Bu çözüme bundan aylar önce ulaşılabileceğini kaydeden CDU'lu milletvekili, Herrmann'ın yasaları değiştirmeye çalıştığını, semt yönetiminin ikamet hukuku konusunda söz söyleme yetkisi olmadığını vurguladı.