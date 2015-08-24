Mülteciler için tehlikeli bölge: Saksonya



PEGİDA (Avrupa'nın İslamlaştırılmasına karşı Yurtsever Avrupalılar) hareketinin başladığı ve Almanya'nın aşırı sağ örgütlenmenin merkezi sayılan doğudaki Saksonya eyaleti Almanya'ya sığınan mülteci adayları için tehlikeli bölge haline geldi.

Pirna kenti yakınlarındaki Heidenau'da kurulan geçici mülteci barınakları önünde üst üste iki gece gösteri yapan aşırı sağcılar, onları protesto eden sol gruplar ve aralarına giren polis ekipleriyle çatışmış ve emniyet görevlilerine taş, şişe ve havai fişekle saldırmışlardı. Çok sayıda polisin yaralanmasıyla sonuçlanan olayların ardından Alman polis sendikası, Almanya'daki bütün mülteci yurtlarının çevresinde gösteri yapmanın yasaklanmasını talep etti. Sendika başkanı Rainer Wendt bir gazeteye verdiği demeçte bir sonraki gösteri ve taşkınlığın nerede olacağı kestirilemeyeceğinden bütün mülteci yurtlarının çevresinin güvenlik bölgesi ilan edilmesi ve polise kimlik kontrolü yapma ve şüphelileri bölgeye girişten men etme yetkisi verilmesini istedi.

Şiddet olaylarına sahne olan Heidenau'nun belediye başkanı Jürgen Oppitz mülteci gruplarının gelişinden belediyelerin son dakikada haberdar edilip, kendilerinden boş binaları tahsis etmelerinin istendiğini belirterek, güvenlik önlemleri de dâhil olmak üzere organizasyon çalışmalarını zamanında yetiştiremediklerini söyledi. Opitz kentlerinde bu kadar Nazi'nin bulunmasının esef verici olduğunu ve bölgeye gelen yabancıların zenginlik kaynağı olduğuna halkı ikna edip empati geliştirilemediğini ifade etti.

Muhalefet Merkel'e tepkili

Muhalefet partilerinden sonra koalisyon hükümetinin küçük ortağı Alman Sosyal Demokrat Partisi de mültecileri hedef alan taşkınlıklar hakkında şimdiye kadar susmayı tercih eden başbakan Angela Merkel' eleştirdi. Partinin genel sekreteri Yasmin Fahimi, yabancılara karşı nefret ve şiddeti körükleyen münferit kişilerin çıkmasının üzücü olduğunu ve Başbakan Merkel'den suskunluğunu bozup, “Almanya'da yabancı düşmanlığına ve şiddete katiyetle hoşgörü gösterilmeyeceğini” söylemesini beklediklerini belirtti.

Heidenau'ya giden başbakan vekili ve ekonomi bakanı Sigmar Gabriel, 'ortalığı karıştıranlara' fırsat verilmemesi gerektiğini söyledi. Belediye Başkanı Opitz 'olumlu sinyaller' vermesi için Başbakan Merkel'i de Heidenau'ya beklediklerini belirtti.

Federal hükümetin entegrasyondan sorumlu temsilcisi Cemile Giousouf ise Başbakan Merkel'i savunarak, hükümeti ataletle suçlamanın yanlış olduğunu ve koalisyon ortaklarına bu konuda birlikte hareket etmeleri gerektiğini söyledi. Sosyal Demokrat Parti'nin genel başkan yardımcılarından Ralf Stegner Başbakan Merkel'i pasif davrandığı gerekçesiyle eleştirmiş, Yeşiller partisi eş başkanı Katrin Göring-Eckhardt ise, Almanya'da sağ terörün yeniden peydah olmaması için başbakanın mültecileri hedef alan eylemlere müdahale etmesini istemişti.