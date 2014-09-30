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Dünya
Deutsche Welle

Mülteciler için harekete geçildi

Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya Eyalet yönetimi, mülteci yurtlarında kötü muamele görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından yeni önlemler alınacağını açıkladı. Yeşiller ise hükümeti mülteci zirvesi düzenlemeye çağırıyor.

30 Eylül 2014 16:09


Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti'ndeki Burbach mülteci yurdunda, güvenlikten sorumlu özel şirket çalışanlarının mültecilere uyguladıkları kötü muamelenin ortaya çıkmasının ardından eyalet yönetimi harekete geçti.

Eyaletin İçişleri Bakanlığından bir sözcü, salı günü alınacak önlemlerin açıklanacağını belirtti. İçişleri Bakanı Ralf Jäger, mülteci yurtları standartlarını kontrol edecek daha fazla personel alınacağını, yurtların güvenliğinden sorumlu taşeron şirketlerin Anayasayı Koruma Teşkilatı tarafından inceleneceğini açıklamıştı. Eyalet içindeki üç farklı mülteci yurdunda mültecilere kötü muamale yapıldığı öne sürülüyor.

Yeşiller Partisi Federal Meclis Grup Başkanı Katrin Göring-Eckardt, mülteci yurtlarına yönelik skandalın patlak vermesi üzerine, bir ulusal mülteci zirvesi yapılmasını talep etti. Eckardt, Rheinischen Post gazetesine verdiği demeçte hükümetin, eyaletler, belediyeler ve mülteci örgütleriyle masaya oturması gerektiğini belirtti. Hükümetin tüm sorumluluğu eyaletlere yükleyemeyeceğini kaydeden Eckardt, yıllardır mülteci sayısının artacağının öngörülebilir olduğuna dikkat çekti.

Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti İçişleri Bakanı Jäger, Eckardt'ın ulusal mülteci zirvesi talebine karşı çekingen bir tutum sergiledi. Jäger, mültecileri yerleştirebilecekleri yerlere ihtiyaç duyduklarını belirterek, ülke genelinde böylesi bir amaca hizmet etmesi durumunda zirvenin yapılabileceğini kaydetti.

Federal İçişleri Bakanı Thomas de Maiziere de mülteci yurdundaki kötü muamaleye dair en kısa sürede bir açıklama talep etti. Maiziere, mülteci yurtlarının durumunu yerinde görmek amacıyla, salı günü Bavyera'daki mülteci yurtlarına bir ziyaret düzenleyecek.

Almanya'da yoğun şekilde artan mülteci sayısı nedeniyle, mülteci yurtlarında kapasite sorunu yaşanıyor. 2014 yılı ocak ayından ağustos ayına kadar iltica başvurusunda bulunanların sayısının 99 bin 592 olduğu açıklandı. Federal Göç ve Mülteciler Dairesi, tüm yıl boyunca başvuru sayısının 200 bine ulaşacağını tahmin ediyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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