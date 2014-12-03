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Dünya
Deutsche Welle

Mülteciler için bağış kampanyası

Bazı ülkeler Suriyeli mülteciler için taahhütte bulunduğu parayı vermeyince, BM internette bağış kampanyası başlattı.

03 Aralık 2014 18:49


BM Dünya Gıda Programı tarafından yapılan açıklamada, “64 milyon insandan her biri 1 dolar yatırırsa, aralık ayında 1,7 milyon mülteciyi doyuracak paraya ulaşabiliriz“ denildi.

Örgüt, "http://www.wfp.org/" adlı internet sitesinde başlattığı kampanya ile gerekli 64 milyon doları üç gün içinde toplayabilmeyi hedefliyor. Dünya Gıda Programı Direktörü Ertharin Cousin, “Dükkânlardan gıda ürünleri almak için gerekli kuponlara sahip olmadıkları takdirde çoğu aile aç kalacak. 1 dolar bile fark yaratabilir” dedi.

Cousin, “Bu meblağ çoğu bağışçı için çok az ancak mülteciler için bir kurtarma halatı olabilir” şeklinde konuştu.

Örgütten yapılan açıklamada, bazı ülkelerin taahhüt ettikleri parayı ödemediği belirtildi. Ancak ülkelerin adı verilmedi. Yardım edilmesi amaçlanan Suriyeli mülteciler Ürdün, Türkiye, Lübnan, Mısır ve Irak'ta bulunuyor.

Almanya'dan 40 milyon euro ek yardım

BM'nin çağrısından sonra Almanya Suriyeli mültecilere yardımı 40 milyon Euro daha artıracağını duyurdu.

Almanya Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier, “Yardım örgütlerinin parası kalmadığı için ailelerin aç kalmalarına, soğuktan donmalarına izin verilemez“ dedi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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