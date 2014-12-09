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Dünya
Deutsche Welle

Mülteciler aç kalmayacak

BM tarafından Suriyeli mültecilere yönelik başlatılan bağış kampanyası hedefine ulaştı. Gerekli 65 milyon euro toplandı. AB Komisyonu da Türkiye’deki Suriyeli mültecilere yaptığı mali yardımı artırdı.

09 Aralık 2014 19:07


BM Dünya Gıda Programı, Suriyeli mültecilere gıda yardımını yeniden başlatabilecek. Yapılan açıklamada, internette başlatılan bağış kampanyası sonrası 80 milyon dolar yani 65 milyon euro toplandığı duyuruldu.

Bu yardımla Türkiye, Lübnan, Mısır ve Irak'taki 1,7 milyon mülteciye yeniden gıda çekleri dağıtılabilecek.

BM Dünya Gıda Programı, Suriyeli mültecilere mali yardım taahhüdünde bulunan ülkelerden bazıları ödeme yapmayınca, çare için kamuoyuna dönmüştü.

Başlatılan kampanyayla internet üzerinden bağış çağrısı yapılmıştı. BM Dünya Gıda Programı tarafından yapılan açıklamada, “64 milyon insandan her biri 1 dolar yatırırsa, aralık ayında 1,7 milyon mülteciyi doyuracak paraya ulaşabiliriz“ ifadeleri kullanılmıştı.

AB Komisyonu yardımı artırdı

Öte yandan AB Komisyonu tarafından yapılan açıklamada, Türkiye'deki Suriyeli mültecilere yardımın 10 milyon euro daha artırıldığı belirtildi.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, bu desteğin AB'nin kriz bölgelerinde siyasi bir çözüm istediğini gösterdiğini kaydetti. Mogherini, paranın özellikle kamp dışındaki mültecilerin bakımına harcanacağını belirtti.

Krizin başlamasından bu yana AB Komisyonu, Türkiye'deki mültecilere 187 milyon eurodan fazla mali yardım yaptı. Şu ana kadar gönderilen paranın büyük bölümü kamplardaki mültecilere gitti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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