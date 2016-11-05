Mülteci yurtlarına yönelik suçlar arttı

Alman Federal Emniyet Teşkilatı'nın verilerine göre Almanya'da mülteci yurtlarına yönelik suçlar 2016 yılının ilk 10 ayında, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yaklaşık dörtte bir oranında arttı. Neue Osnabrücker Zeitung'un Federal Emniyet Teşkilatı'nın verilerine dayandırdığı haberinde, bu yıl ocak-ekim ayları arasında mülteci yurtlarına yönelik 832 suç eyleminin kayıtlara geçtiği belirtildi. 2015'in aynı döneminde ise eylem sayısı 637 olarak kaydedilmişti.

Federal Emniyet Teşkilatı'nın verdiği bilgilerde, bu yılın ilk aylarında işlenen suçlarda yoğunluk gözlemlendiği ancak sonraki aylarda bunun azaldığı belirtildi. Eğer böyle devam ederse, bu yılın sonunda 2015'te olduğundan daha az suç eyleminin kayıtlara geçeceği tahmin ediliyor. Geçen yıl toplam eylem sayısı 1031 olarak belirlenmişti.

Federal Emniyet Teşkilatı, bu suçların önemli bir bölümünün, 772'sinin aşırı sağ motifle işlendiğini tespit etti. Bu eylemlerden 330'unda maddi hasar meydana geldi. Kayıtlara geçen 188 olayda, aşırı sağ ve yabancı düşmanlığı içeren propaganda yapıldı. 144 eylemde ise şiddete başvuruldu. Bunlar arasında 63'ü kundaklama olarak kaydedildi. Patlayıcı maddeler kanununa aykırı eylemde bulunanların sayısının 12 olduğu, 4 olayda ise faillerin yanlarında patlayacı madde bulundurduğu belirlendi.

3 Afgan mülteciye saldırı

Öte yandan Saksonya Eyaleti'nin Heidenau kentinde Afganistan'dan gelen üç mülteci uğradıkları saldırıda hafif yaralandı. Dresden Polis Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, yaşı 17 ve 18 arasında değişen mağdurların 30 kişilik bir grubun önce hakaretine ardından saldırısına uğradığı belirtildi.

Polisin yaşı 18 ve 20 olan iki kişiyi hayatı tehlikeye sokacak şekilde adam yaraladıkları gerekçesiyle gözaltına aldı.

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dpa/JD/HS