Mülteci yurdu olacak bina yandı



Yangın cumayı cumartesiye bağlayan gece çıktı. Polis kundaklama şüphesiyle soruşturma başlattı. 40 kişiye barınma imkanı sunan binaya mayıs ayında ilk mültecilerin yerleştirilmesi planlanıyordu. Halle Polisi binada yangın esnasında iki kişi bulunduğunu ve şahısların zarar görmediklerini açıkladı. Binanın çatısı tamamen yandı, en az 100 bin euroluk bir maddi zarar olduğu tahmin ediliyor.

Belediye başkanı istifa etmişti

Tröglitz beldesinde yaklaşık 2 bin 500 kişi yaşıyor. Belde, eski Belediye Başkanı Markus Nierth'in kısa süre önce istifası ile gündeme gelmişti. Nierth, beldede mülteci yurdunun açılması için çaba göstermiş, Neonazilerin evinin önünde bir protesto gösterisi yapmak istemesi üzerine istifa etmişti. Eski Belediye Başkanı Nierth ailesinin yeterince korunmadığını, yetkili makamlar, partiler ve çevresi tarafından yalnız bırakıldığını ifade etmişti. Markus Nierth'in istifası Alman kamuoyunda tartışma yaratmıştı.