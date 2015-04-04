T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Mülteci yurdu olacak bina yandı

Almanya'nın Sachsen-Anhalt eyaletinde bulunan Tröglitz beldesinde mülteci yurdu olması planlanan binada yangın çıktı. Tüm işaretler kundaklama olduğu yönünde.

04 Nisan 2015 14:09


Yangın cumayı cumartesiye bağlayan gece çıktı. Polis kundaklama şüphesiyle soruşturma başlattı. 40 kişiye barınma imkanı sunan binaya mayıs ayında ilk mültecilerin yerleştirilmesi planlanıyordu. Halle Polisi binada yangın esnasında iki kişi bulunduğunu ve şahısların zarar görmediklerini açıkladı. Binanın çatısı tamamen yandı, en az 100 bin euroluk bir maddi zarar olduğu tahmin ediliyor.

Belediye başkanı istifa etmişti

Tröglitz beldesinde yaklaşık 2 bin 500 kişi yaşıyor. Belde, eski Belediye Başkanı Markus Nierth'in kısa süre önce istifası ile gündeme gelmişti. Nierth, beldede mülteci yurdunun açılması için çaba göstermiş, Neonazilerin evinin önünde bir protesto gösterisi yapmak istemesi üzerine istifa etmişti. Eski Belediye Başkanı Nierth ailesinin yeterince korunmadığını, yetkili makamlar, partiler ve çevresi tarafından yalnız bırakıldığını ifade etmişti. Markus Nierth'in istifası Alman kamuoyunda tartışma yaratmıştı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

Almanya Sachsen-AnhaltTröglitzPolisiBelediye Başkanı Markus NierthNeonazilerinBelediye Başkanı NierthNierthAlmanWelle Türkçe DPA

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Suudi Arabistan'a kar yağdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

İran, Ukrayna uçağını düşürdüğünü açıkladı: Kazara vuruldu...

Yavaş: Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeki ihalelerin FETÖ bağlantıları konusunda elimizde en...

Marmara'da 4.8 büyüklüğünde deprem: İstanbul ve çevre illerde hissedildi...

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24