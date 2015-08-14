'Mülteci yardımları gözden geçirilsin'



Almanya İçişleri Bakanı Thomas de Maiziere mülteci sayısının hızla artması nedeniyle, mülteci adaylarına yapılan yardımlar ve yardım standartlarının tartışmaya açılabileceğini söyledi. De Maiziere Alman ZDF Televizyonu'na verdiği demeçte, ‘insan onurunu zedelememek kaydıyla yardımlar konusunda bazı ayarlamalar yapılabilir' dedi. Almanya İçişleri Bakanı ‘mültecilere verilen cep harçlığının dikkatle gözden geçirilebileceğini ve aynî yardımların arttırılabileceğini' dile getirdi.

Para yardımlarının aylar önce peşin yapılmasının sakıncalı bulduğunu ifade eden Thomas De Maiziere, ‘bu paralar zaten insan kaçakçılarının cebine giriyor' dedi. İçişleri Bakanı, insan onuru ve yardım standartlarının Avrupa bünyesinde tartışılabileceğini ve Avrupalı içişleri bakanlarının kendisine, ‘Almanya'da yapılan yardımları fazla bulduklarını söylediklerini' belirtti.

İçişleri Bakanı de Maiziere, bir radyoya verdiği demeçte de, öncelikle Balkan ülkelerinden gelen mülteci adaylarını kastederek, ‘mülteci adaylarına yapılan nakdî yardımların kısmen Arnavutluk ve Kosova'da ödenen ücretlerden yüksek olduğunu' söyledi. De Maiziere, Anayasa Mahkemesi kararlarının siyasi otoritenin manevra alanını daralttığını hatırlattıktan sonra Balkan ülkelerinden gelen mülteci adaylarına işlemleri tamamlanana kadar ilk barındıkları yerde aynî yardım yapılmasının ve kendilerine ne kadar para yardımı yapılacağının gözden geçirilmesinin mümkün olduğunu sözlerine ekledi.

‘Güvenli üçüncü ülkelere açıklık getirilmeli'

Alman Kızıl Haç Teşkilatı Başkanı Rudolf Seiters, Avrupa ülkelerinin mülteci sorunu karşısında dayanışma göstermeyip egoistçe davranmasının utanç verici olduğunu söyledi. Seiters Berlin'deki bir radyoya verdiği demeçte, iltica hukukunun harfiyen uygulanabilmesi için güvenli ülkeler konusuna açıklık getirilmesi gerektiğini belirtti. Alman Kızıl Haç Teşkilatı başkanı iltica hakkının siyasi ve dini takibata uğratılanlarla savaş ya da iç savaş yüzünden doğrudan hayati tehlike içinde olanların korunması için hazırlandığını hatırlattı. Rudolf Seiters, Almanya'daki mülteci barınaklarına ve mültecilere yardım edenlere yapılan saldırıları da sert bir dille kınadı. Seiters bu yıl Almanya'ya 600 bin mülteci beklendiğini ve kış mevsiminden önce bürokratik engellere takılmadan barınakların tamamlanması gerektiğini de dile getirdi.