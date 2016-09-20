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Dünya
Deutsche Welle

Mülteci krizine çare aranıyor

Dünya liderleri mülteci krizine New York'ta çare arıyor. BM'nin davetiyle düzenlenen ilk mülteci zirvesinde bir adım atıldı. Obama'nın davetiyle düzenlenen ikinci zirveden beklentiler daha fazla.

20 Eylül 2016 14:57


Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki Moon'un davetiyle New York'ta düzenlenen mülteci zirvesine katılan 193 ülke lideri bir açıklama üzerinde uzlaşmaya vardı. 25 sayfalık belge, "New York Deklarasyonu" başlığını taşıyor. Yasal bağlayıcılığı olmayan belge, göç yollarının daha iyi organize edilmesini, mağdurların haklarının korunmasını, mültecilere eğitim ve iş fırsatlarının sağlanmasını öngörüyor.

BM Genel Sekreteri Ban Ki Moon, açıklamayı önemli bir dönüm noktası olarak niteledi. BM yetkilileri, belgeyi, "göç ve mülteciler konusunda 2018 yılında dünya çapında geçerli olacak bir anlaşma yönünde atılmış adım" olarak niteliyor.

Müller: Dilenci durumundan kurtarın

New York'ta düzenlenen mülteci zirvelerinde Almanya'yı Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier ile birlikte temsil eden Kalkınma Bakanı Gerd Müller, BM Mülteci Fonu oluşturulması yönündeki önerisini tekrarladı. Müller, "krizde dilenci konumundan çıkmak için 10 milyar euroluk bir fon kurulması gerektiğini" söyledi.

İkinci mülteci zirvesi bugün

ABD Başkanı Barack Obama'nın davetiyle düzenlenen ikinci mülteci zirvesi bugün New York'ta yapılacak. Almanya ve İsveç, zirvenin düzenlenmesine katkıda bulundu.

'New York Deklarasyonu'na tepkiler

Aralarında Sınır Tanımayan Doktorlar ve Af Örgütü'nün (Amnesty International) de bulunduğu uluslararası yardım örgütleri açıklamayı yetersiz bulduklarını bildirdiler. Af Örgütü'nden yapılan açıklamada, "Üye ülkelerin liderlerinin mültecilerin çektiği acıyı korkunç bir şekilde hiçe saydığı" görüşü dile getirildi.

'Başarısızlığa uğramaya mahkûm'

ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, "BM Zirvesi başarısızlığa uğramaya mahkûmdur" dedi. Kerry, "Mevcut yardım parasıyla ihtiyaç duyulan arasında muazzam bir fark var. İvedi olarak daha fazla çaba harcanması gerekiyor" dedi.

Dünya savaşlarını hatırlattı

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Zeyd Raad el-Hüseyin, yabancı düşmanlığı karşısında uyardı. "Hiddet ve korkunun yarım yamalak gerçekler ve bariz yalanlarla körüklendiği iki dünya savaşının dehşetini" hatırlatan BM yetkilisi el-Hüseyin, "İyi ve doğruyu savunanların sayısı birçok ülkede fanatiklere nazaran azaldı" dedi.

Ürdün'ün çağrısı

Ürdün Dışişleri Bakanı Nasır Cudeh, uluslararası toplumu daha fazla sorumluluk üstlenmeye çağırdı. Cudeh, "Mülteciler için okul ve hastanelerimizin kapasitesini genişlettik. Yükü üzerimize aldık. Mültecilere korunma ve iş imkânı sağladık. Ürdün'den ekonomik olarak çok daha iyi durumda olan ülkeler bir avuç mülteciye bile kapılarını açmadı" dedi. Ürdün, en çok Suriyeli mülteciyi ağırlayan ülkelerin başında geliyor. Suriye'den kaçan halkın beşte biri Ürdün'de bulunuyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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