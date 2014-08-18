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Dünya
Deutsche Welle

Mülteci konvoyuna saldırı

Ukrayna ordusu, Rusya yanlısı ayrılıkçıların bir mülteci konvoyuna füzeyle saldırdığını duyurdu. Saldırıda aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda sivil hayatını kaybetti.

18 Ağustos 2014 19:35


Ukrayna Ordu Sözcüsü Andrey Lisenko tarafından yapılan açıklamada, Rusya yanlısı ayrılıkçıların Luhansk yakınlarındaki mülteci otobüs konvoyunu Grad tipi füzelerle vurduğu belirtildi.

Açıklamada ayrıca, aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu çok sayıda sivilin hayatını kaybettiği bildirildi.

112.ua adlı radyo kanalına konuşan bir başka ordu sözcüsü ise “Saldırının gücü o kadar şiddetliydi ki araçlardaki insanlar canlı canlı yandı. Kendilerini araçtan kurtaramadılar“ dedi.

Otobüslerin Luhansk'tan mültecileri taşıdığı belirtildi.

Orduya göre, saldırı Kriaçşuvate ve Novosvitilivka arasındaki bölgede meydana geldi. Konvoyun geçtiğimiz günlerde bin 800 insanın kaçtığı bir insani koridor üzerinde hareket halinde olduğu kaydedildi.

Rusya yanlısı ayrılıkçılar ise suçlamaları reddetti. Ukrayna'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Başbakan Yardımcısı Andrey Purgin, asilerin böyle bir saldırı için askerî olanaklara sahip olmadığını savundu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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UkraynaRusyaOrdu Sözcüsü Andrey LisenkoLuhanskGradKriaçşuvateNovosvitilivkaDonetsk Halk Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı Andrey PurginWelle Türkçe dpa/rtr/afp BS/BW

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