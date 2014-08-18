Mülteci konvoyuna saldırı



Ukrayna Ordu Sözcüsü Andrey Lisenko tarafından yapılan açıklamada, Rusya yanlısı ayrılıkçıların Luhansk yakınlarındaki mülteci otobüs konvoyunu Grad tipi füzelerle vurduğu belirtildi.

Açıklamada ayrıca, aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu çok sayıda sivilin hayatını kaybettiği bildirildi.

112.ua adlı radyo kanalına konuşan bir başka ordu sözcüsü ise “Saldırının gücü o kadar şiddetliydi ki araçlardaki insanlar canlı canlı yandı. Kendilerini araçtan kurtaramadılar“ dedi.

Otobüslerin Luhansk'tan mültecileri taşıdığı belirtildi.

Orduya göre, saldırı Kriaçşuvate ve Novosvitilivka arasındaki bölgede meydana geldi. Konvoyun geçtiğimiz günlerde bin 800 insanın kaçtığı bir insani koridor üzerinde hareket halinde olduğu kaydedildi.

Rusya yanlısı ayrılıkçılar ise suçlamaları reddetti. Ukrayna'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Başbakan Yardımcısı Andrey Purgin, asilerin böyle bir saldırı için askerî olanaklara sahip olmadığını savundu.