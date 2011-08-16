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Dünya

Mülteci kamplarında Ramazan DADAAB MÜLTECİ KAMPI (A.A)

16 Ağustos 2011 13:49

-Mülteci kamplarında Ramazan DADAAB MÜLTECİ KAMPI (A.A) - 16.08.2011 - Kenya ile Somali arasındaki sınırında kurulu mülteci kamplarında yaşayan Müslümanlar, sıcak havaya ve bölgede yaşanan olumsuz koşullara rağmen Ramazan'da da ibadetlerini yerine getirmeye çalışıyor. Giyecek ve su bulabilmek amacıyla binlerce insanın aç ve susuz günlerce yürüdükten sonra ulaştığı mülteci kamplarından birisi Kenya-Somali sınırındaki Dadaab Mülteci Kampı. Sıcak havada ve olumsuz koşullar içinde kampta yaşayan Müslümanlar, oruçlarını tutuyor ve çocuklarına ağaç dallarından yapılan kulübelerde Kur'an-ı Kerim öğretiyor. Kur'an-ı Kerim'i tahta parçalarının üzerine yazılan alfabelerden öğrenen Somalili çocuklar, kampı ziyaret eden Türk gazetecilere Kur'an-ı Kerim okuyarak, yeteneklerini gösterdiler. -Mültecilerin iftar menüsü- İHH İnsani Yardım Vakfı görevlileri, Dadaab kenti sakinlerine ve kamplarda yaşayan mültecilere, Ramazan ayında iftar veriyor. Kent merkezinde bulunan caminin bahçesinde ve derme çatma kulübelerde oruçlarını açan Somalili Müslümanların iftar menüsü su, hurma ve pilavdan oluşuyor. Sahurda yemek imkanları olmayan ve yaşadıkları zorluklara ve sıcak havaya rağmen inançlarının gereği olarak oruç tuttuklarını ifade eden Somalili Müslümanlar, Türkiye'den bölgeye gelen İnsani Yardım Vakfı görevlilerinin kısa süre içinde bölge halkıyla kaynaştığını ifade ettiler. Bu arada, bölgede yaşanan gelişmeleri izleyen Türk gazeteciler ve yardım görevleri de çadırlarda kalıyor ve yer sofralarında yemek yiyor.

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