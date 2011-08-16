-Mülteci kampında barakada eğitim DADAAB (A.A) - 15.08.2011 - Somali ile Kenya arasındaki sınırda bulunan dünyanın en büyük mülteci kampı Dadaab'da çocuklara eğitim çalı ve poşetlerle oluşturulan barakalarda veriliyor. Kenya'nın Garissa eyaletindeki teknolojik hiçbir imkanın bulunmadığı kampın "Taleh Özel Okulu"nda dört öğrenciye bir kalem ve defter düşerken, her köşede kurulan tahtanın başında birer öğretmen aynı anda ders vermeye çalışıyor. Baraka-okulda İngilizce, Arapça, Somalice ve matematik eğitimi alan öğrenciler, sınıflar olmadığı için gruplar halinde farklı dersleri aynı anda görüyor. Okulun İngilizce ve Somalice öğretmeni Abdu Vahid (20), AA muhabirine, okulun toplamda 700 öğrencisi bulunduğunu ve aynı saatte 8 farklı öğretmen tarafından eğitim verildiğini söyledi. Dadaab kampında doğduğunu ve büyüdüğünü ifade eden Vahid, ''Kampta bulunan birçok insan okuma yazma bilmiyor. Kamptaki okul sayımız çok yetersiz ve kaliteli eğitim vermemiz çok zor. Buradaki imkanlar oldukça yetersiz'' dedi. Öğrencilerden aylık 1 dolar aldıklarını belirten Vahid, şöyle konuştu: ''Okulun her köşesinde bir tahta bulunuyor. Bu tahtaların başında da tüm öğretmenler bir arada eğitim vermeye çalışıyor. Bir tarafta Arapça dersi verirken, diğer tarafta Somalice, İngilizce ve matematik olmak üzere, grup grup aldığımız öğrencilere günde bir saat eğitim veriyoruz. 25 yaşına kadar öğrencilerimiz bulunuyor. Öncelikli amacımız okuma ve yazmayı öğretmek.'' Toplam 4 hastanenin bulunduğu ve sağlık imkanlarının yetersiz olduğu Dadaab kampında, mülteciler sıtma, kolera ve pek çok bulaşıcı hastalıkla mücadele ediyor. Günde yaklaşık 10 çocuğun öldüğü tahmin ediliyor. Hastanelerin bazıları haftanın belirli günleri hizmet verirken, mülteciler acil durumlarda arazi araçlarıyla ulaşımın sağlandığı yaklaşık 4 saatlik mesafedeki hastanelerde tedavi görüyor.