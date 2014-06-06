Mülteci başına 6 bin euro



Başta Suriye olmak üzere ülkelerindeki çatışmalardan kaçıp Avrupa'ya sığınmaya çalışanların sayısı giderek artıyor. İtalya'ya bu yılın ilk yarısı itibariyle gelen mültecilerin sayısı, 2013 toplamına ulaştı. Mültecilerin Hukuki Durumuna İlişkin Cenevre Sözleşmesi bu kişilere iltica hakkı tanısa da AB ülkelerindeki isteksizlik ve iç siyasi hesaplar giderek daha büyük tepki çekiyor. AB Komisyonu soruna çözüm için alışılmadık öneriler getirdi.

AB Komisyonu'nun içişlerinden sorumlu üyesi Cecilia Malmström, önümüzdeki aylarda mülteci akınının daha da artmasının beklendiğine işaret ederek, AB ülkelerinin şimdikinden çok daha fazla mülteciyi kabul etmesi gerektiğini belirtti. AB ülkelerinin, mültecilere yasal giriş olanakları sağlama konusunu daha fazla sürüncemede bırakamayacağını vurgulayan Malmström, Türkiye, Ürdün ve Lübnan'daki kamplarda yüz binlerce mültecinin bulunduğunu belirterek, “Bu, kabul edemeyeceğimiz insanlık dışı bir durumdur” dedi.

Mülteci bonusu

İsveçli komiser, AB'nin mülteciler için oluşturduğu yeniden yerleştirme programı kapsamında üye ülkeleri teşvik için öneriler de getirdi. En dikkat çekici öneri, kamplardan normal yaşam alanlarına yerleştirilen her mülteci için ev sahibi ülkeye 6 bin euro ödeme yapılması.

Alman Hrıstiyan Sosyal Birlik partisinden Avrupa Parlamentosu üyesi Monika Hohlmeier, yeniden yerleştirme sistemini şöyle açıklıyor: “Yeniden yerleşim programı, tüm AB üye devletleri tarafından kararlaştırılmış önemli bir program. Ülkelerine kesinlikle geri dönemeyecek durumda olan mültecilerin herhangi bir AB ülkesine alınmaya çalışılmasını ya da üye ülke olarak mültecilerin bir gelecek kurabilmelerini sağlayacak katkı yapılmasını öngörüyor.”

'İç siyasi çıkarlar belirleyici oluyor'

İnsan hakları örgütü ProAsyl'ün yöneticisi Günter Burkhard Komisyon'un girişimini doğru bulduğunu belirtiyor, ancak AB'de iç siyasi çıkarların baskın geldiğine dikkat çekiyor. Burkhard AB'yi mülteciler konusunda kapalı kapı politikası izlemekle eleştiriyor.

Burkhard, “AB, Suriyeli mülteciler sorununda bir fiyaskoya imza atmıştır. AB ülkelerinin yarısı şimdiye kadar tek bir Suriyeli mülteciyi kabul etmiş değil. Siyasi irade eksikliği var. Kabul edilen mülteci başına 6 bin euro prim ödenmesinin siyasi iradeyi etkilemeye yetip yetmeyeceğini bekleyip göreceğiz” diyor.

Avrupa Komisyonu'nun içişlerinden sorumlu üyesi Cecilia Malmström, yeniden yerleştirme programları kapsamında dünya çapında yaklaşık 80 bin mülteciye yeni yaşam alanı sağlandığını ve en çok mülteci kabul eden ülkelerin ABD, Kanada ve Avustralya olduğunu belirtti. Malmström, buna karşılık AB ülkelerinin 2013 yılında sadece beş bin mülteciye kapılarını açmasını ‘utanç verici' olarak nitelendirdi.