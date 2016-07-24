'Mülteci anlaşması tehlikede değil'

Alman Hristiyan Birlik partileri Federal Meclis Grup Başkanı Volker Kauder Türkiye'deki darbe teşebbüsünün ardından ortaya çıkan durumun Avrupa Birliği (AB) ile Türkiye arasında varılan mülteci geri kabul mutabakatını etkileyeceği kanaatinde olmadığını söyledi.

Kauder ‘Welt am Sonntag' gazetesine verdiği demeçte, ‘mutabakatın Türkiye'deki iç siyasi gelişmeler nedeniyle işletilemeyeceği ihtimalinin söz konusu olmadığını' belirtti ve “Düşünmeden Türkiye ile varılan anlaşmanın feshedilmesini isteyenler mülteci sayısının, dolayısıyla da Akdeniz'de boğulanların artacağını da dile getirmelidirler” dedi.

Mart ayında varılan mutabakat Yunan adalarına gelen ve iltica başvurusu Yunanistan tarafından kabul edilmeyen mültecilerin Türkiye'ye iadesini ve geri gönderilen beher mülteci karşılığında bir Suriyeli mültecinin yasal olarak Türkiye'den Avrupa Birliği'ne gönderilmesini öngörüyor. AB ayrıca, Türkiye'deki mültecilerin ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla Türkiye'ye milyarlarca Euro'luk mali yardım yapmayı da kabul etmişti.

'AB yaptırım uygulamamalı'

AB, Türkiye Hükümetini başarısız darbe teşebbüsüne ‘baskıcı' tepki gösterdiği gerekçesiyle eleştirmişti. Birlik partileri Federal Meclis Grup Başkanı Volker Kauder gazeteye verdiği demeçte Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını reddetti. Kauder, ‘Türkiye ile AB arasındaki ekonomik bağımlılıklara işaret edilmesinin daha doğru olacağını, çünkü ekonomik ilişkilerin devamının Türkiye'nin menfaatine olduğunu' söylerine ekledi.