Müller Ibisevic'i övdü!



Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) gol krallığı rekorunu 1972 yılından bu yana elinde bulunduran Bayern Münih'in ve Alman Milli Takımı'nın eski oyuncusu Gerd Müller, kendisine ait rekoru, TSG 1899 Hoffenheim takımının Bosnalı forveti Vedad Ibisevic'in kırabileceğini söyledi.



Müller, Alman Spor Televizyonu'na (DSF) yaptığı açıklamada, Ibisevic'in aynı tempoyla gol atmaya devam etmesi durumunda bu sezon, kendi rekoru olan 40 golü aşabileceğini, başarması durumunda kendisini tebrik edeceğini söyledi. Ibisevic'i daha önce tanımadığını ifade eden Müller, bu şekilde bir gol atma iç güdüsünün sonradan öğrenilemeyeceğini kaydederek, ''Böyle bir şey insanda ya vardır, ya da yoktur. Ibisevic'te bu var'' dedi. Gerd Müller, Ibisevic'in kendisine, eski takım arkadaşı Bayern Münih Kulübü menajeri Uli Hoeness'i hatırlattığını da sözlerine ekledi.



TSG 1899 Hoffenheim takımının golcüsü Bosnalı Ibisevic, bu sezon ligdeki 15 maçta, 17 gol atmayı başardı.



1970 Dünya Kupası'nda 2 kez hatrik yaparak tarihe geçen Müller, 1972 sezonunda da 40 gol atarak Bundesliga'da gol krallığı rekoruna ulaşmıştı.



