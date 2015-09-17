Müller gollerine devam ediyor



Alman futbolunun son yıllarda yetiştirdiği yıldız isimlerden Thomas Müller, Bundesliga ve milli maçlarda attığı gollerin ardından Şampiyonlar Ligi’ne de gollü başladı. Bayern Münih, F grubu ilk maçında konuk olduğu Yunan Olympiakos’u 3-0 yendi. Bavyera ekibi bu sonuçla Şampiyonlar Ligi’nde üst üste 12’nci açılış maçından da galibiyetle ayrılmış oldu.

İlk yarısı golsüz sona eren maçta Bavyera ekibi Thomas Müller (52.), oyuna sonradan giren Mario Götze (89.) ve yine Müller'in penaltıdan (90+2) attığı gollerle sonuca gitti.

Teknik direktör Pep Guardiola Olympiakos maçı sonrası yaptığı açıklamada çok iyi bir sonuç aldıklarını ifade ederek takımını övdü. Guardiola “Biliyorum, bazıları için Bayern'in burada kazanması normal. Ama benim için değil. Atletico Madrid, Juventus ve Malmö'nün burada oynadığı maçlara bakmak lazım“ diyerek Olympiakos'un geçen sezon evindeki bu üç grup maçını da kazandığına vurgu yaptı.

“Ben işimi yaptım yaptım“ diyen Thomas Müller de sekizinci resmi maçında 10'uncu golünü kaydetti. Müller “Bu turnuvada puan almak kolay değil. Mücadele etmek gerekiyor. Şimdi üç puanımız var ve gelecek maçı evimizde oynayacağız“ dedi.

Bayern Münih 29 eylüldeki ikinci grup maçında Dinamo Zagreb'i konuk edecek. Hırvatistan ekibi ilk grup maçında Arsenal'ı 2-1 yenerek gecenin sürpriz sonuçlarından birini aldı.

Leverkusen de farklı başladı

E grubunda yer alan Bayer Leverkusen 10'uncu Şampiyonlar Ligi macerasına farklı galibiyetle başladı. Kırmızı-siyahlılar Belarus şampiyonu BATE Borisov'u 4-1 yendi. Türk milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu skora bir penaltıdan olmak üzere iki golle katkı sağlayarak (47./75. penaltı) galibiyetin mimarı oldu. Diğer golleri Mehmedi (4.) ve Hernandez (59.) atarken BATE'nin tek sayısı Milunovic'ten geldi (13.)

Bayer Leverkusen'de yeni transferler Kevin Kampl ve Javier Hernandez'in performansları teknik heyeti sevindirdi. Kampl bir asistle oynarken, Meksikalı yıldız Hernandez de hem Mehmedi'nin attığı golü hazırladı hem de skoru 3-1 getiren golü kaydetti. Hernandez maçtan sonra “Takımıma faydalı olabildiğim için çok memnunum. Bu benim için çok önemliydi“ dedi.

Grubun diğer mücadelesinde Roma ile son Şampiyon Barcelona 1-1 berabere kaldı. Bayer Leverkusen'i şimdi grupta iki zorlu deplasman bekliyor. Kırmızı-siyahlılar önce Barcelona'da ardından Roma'da puan arayacak. Hafta sonunda Bundesliga'da ise Borussia Dortmund'a konuk olacak.

Gecenin toplu sonuçları

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde E, F, G ve H gruplarında oynanan maçlar sonunda ilk hafta karşılaşmaları sona erdi. Alınan sonuçlar şöyle;

E grubu: Bayer Leverkusen 4 – BATE Borisov 1, Roma 1 – Barcelona 1

F grubu: Dinamo Zagreb 2 – Arsenal 1, Olympiakos 0 - Bayern Münih 3

G grubu: Dinamo Kiev 2 – Porto 2, Chelsea 4 - Maccabi Tel Aviv 0

H grubu: Valencia 2 – Zenit 3, Gent 1 - Olympique Lyon 1