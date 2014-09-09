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Dünya
Deutsche Welle

'Muhtemelen havada parçalandı'

Ukrayna’nın doğusunda düşen Malezya Havayolları’na ait MH17 sefer sayılı yolcu uçağının düşüşüyle ilgili ön rapor açıklandı.

09 Eylül 2014 15:53

Hollanda'nın Uçuş Güvenliği Kurumu'nun Lahey kentinde açıkladığı raporda, Boeing 777-200 tipi uçağın muhtemelen “yüksek hızla dışarıdan uçağa giren çok sayıda objenin neden olduğu yapısal zararlar” nedeniyle düştüğü ifade ediliyor.

Uçağın “yüksek enerjili objeler” tarafından "delik deşik olduktan" sonra havada "çok sayıda" parçaya ayrılmış olabileceği belirtiliyor. Raporda, uçağın füzeyle vurulduğu yönünde ibare bulunmasa da rapor, uçağın Ukrayna'nın doğusunda vurularak düşürüldüğüne dair iddiaları destekler nitelikte.

Olayı inceleyen Hollandalı uzmanlar, teknik ya da insanî bir hatanın olaya sebebiyet vermiş olmasını ise ihtimal dışı bıraktı. Rapora göre, uçağın kara kutusu ve hava trafiği kontrolörleri uçuş seyrinin normal olduğuna işaret ediyor.

Malezya Havayolları'na ait uçak 17 Temmuz'da Amsterdam'dan Kuala Lumpur'a havalanmış ve Ukrayna semalarında düşmüştü. Uçakta bulunan, çoğu Hollandalı 298 kişiden hayatta kalan olmadı.

Ukrayna hükümeti ve Batı devletleri MH17 sefer sayılı uçağın Rusya yanlısı ayrılıkçılar tarafından düşürüldüğünü varsayıyor. Rusya ise olaydan Kiev yönetimini sorumlu tutuyor.

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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