Muhtemel Kadrolar

DEMİR GRUP SİVASSPOR
Rochet- Auremir, Bjarsmyr, Dyakov, Ziya, Ndinga, Hakan Arslan, Rybalka, Bifouma, Emre, Kone
SAKAT: Elderson
CEZALI: Yok
BİLET FİYATLARI: Kale Arkası (Güney) 5, Maraton 15, Kale Arkası (Kuzey) 20, Misafir Takım 20, VIP 40 TL.
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ATİKER KONYASPOR
Serkan- Skubic, Ali Turan, Selim Ay, Eren Albayrak, Ali Çamdalı, Mehdi, Fofana, Milosevic, Ömer Ali Şahiner, Ezekiel
SAKAT: Traore
CEZALI: Yok
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AYTEMİZ ALANYASPOR
Remy- Gassama, Welinton, Tzavellas, N\'Sakala, Taha, Sackey, Efecan, Emre, Fernandes, Love
SAKAT: Mbilla, Maniatis
CEZALI: Yok
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MEDİPOL BAŞAKŞEHİR
Volkan- Caiçara, Attamah, Epureanu, Clichy, İrfan Can, Gökhan İnler, Visca, Mossoro, Kerim Frei, Adebayor
SAKAT: Emre, Manuel Da Costa, Mehmet Batdal, Mahmut*
CEZALI: Yok
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GÖZTEPE
Beto- Sabri, Kadu, Kosanovic, Traore, Selçuk, Rotman, Tayfur, Castro, Scarione, Ghilas
SAKAT: Hakan, Emrecan, Peybernes
CEZALI: Jahovic
BİLET FİYATLARI: VIP 200, Numaralı 100, Kuzey Kale Arkası 15, Misafir Tribün 10 TL.
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TELESET MOBİLYA AKHİSARSPOR
Lukac- Lopes, Caner, Mustafa, Ömer, Sissoko, Onur, Soner, Serginho, Larsson, Henrique
SAKAT: Olcan
CEZALI: Yok
BİLET FİYATLARI: Kale Arkası ve Misafir 10, Maraton 11, Kapalı 15, VIP Tribün 20 TL.
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EVKUR YENİ MALATYASPOR
Ertaç- Cissokho, Sadık, Yalçın, Seth, Murat Yıldırım, Mina, Dening, Dia, Adem, Khalid
SAKAT: Azubuike, Aytaç, Eren, Rahman
CEZALI: Yok
BİLET FİYATLARI: 1. Kategori 50, 2. Kategori 30, 3. Kategori 15, 4.Kategori 10, 5.Kategori 7,50, Misafir 7,50 TL.
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BEŞİKTAŞ
Fabri- Gökhan, Pepe, Mitrovic, Adriano, Medel, Oğuzhan, Quaresma, Babel, Talisca, Cenk
SAKAT: Tolgay Arslan, Atiba Hutchinson, Dusko Tosic*
CEZALI: Caner