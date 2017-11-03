Muhtemel Kadrolar

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KAYSERİSPOR Silviu- Lopes, Kana Bıyık, Kucher, Atilla, Şamil, Badji, Güray, Mendes, Deniz Türüç, Umut Bulut SAKAT: Varela CEZALI: Yok BİLET FİYATLARI: Kale Arkası: 10, Maraton 20, VIP 30 TL

03 Kasım 2017 15:37

KAYSERİSPOR
Silviu- Lopes, Kana Bıyık, Kucher, Atilla, Şamil, Badji, Güray, Mendes, Deniz Türüç, Umut Bulut
SAKAT: Varela
CEZALI: Yok
BİLET FİYATLARI: Kale Arkası: 10, Maraton 20, VIP 30 TL.

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TRABZONSPOR
Onur- Pereira, Uğur, Durica, Mustafa, Okay, Onazi, Bero, Yusuf, Castillo, N’Doye
SAKAT: Burak, Kucka
CEZALI: Rodallega, Olcay

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BURSASPOR
Harun- Ertuğrul, Ekong, Titi, Barış, Agu, Badu, Aziz, Batalla, Jires Kembo, Stancu
SAKAT: Serdar Kurtuluş, Sercan Yıldırım, Yusuf Erdoğan, Emre Taşdemir, Onur Atasayar, Furkan Özçal
CEZALI: Yok

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ANTALYASPOR
Boffin- Diego, Chico, Sakıb, Celutska, Harun, Charles, Vanqueur, Maicon, Menez, Eto\'o
SAKAT: Salih, Zeki, Djourou
CEZALI: Sandro 
BİLET FİYATLARI: VIP Tribünü: 100, Batı Tribünü: 40, Doğu Tribünü: 20, Güney Kale Arkası: 10, Kuzey Kale Arkası: 10, Misafir Tribünü: 13 TL.

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OSMANLISPOR
Ahmet- Koray, Branislav, Lawal, Özer, Souleymane, Serdar, Josue, Prochazka, Luiz, Regaattin
SAKAT: Sokol Cıkalleshı, Anıl Karaer, Zydrunas Karcemarskas
CEZALI: Yok
BİLET FİYATLARI: 1. Kategori 82, Misafir 109 TL.

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FENERBAHÇE
Volkan- İsla, Skrtel, Neto, Hasan Ali, Dirar, Josef, Ozan, Guiliano, Valbuena, Janssen
SAKAT: Robin van Persie, Mehmet Ekici
CEZALI: Yok

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KASIMPAŞA
Ramazan- Popov, Youssef, Omeruo, Veigneau, Pavelka, Sadiku, Eduok, Mensah, Trezeguet, Murillo
SAKAT: Koita
CEZALI: Yok
BİLET FİYATLARI: Kapalı Tribün 40, Kapalı Kale Arkası 20, Maraton Tribünü 10, Misafir 25 TL.

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KARDEMİR KARABÜKSPOR
Rybka- Papp, Dany, Gaman, Ibanez, İlhan, Torje, Ceyhun, Skulason, Grozav, Yatabare
SAKAT: Bliznichenko, Kerim Zengin, İshak Doğan
CEZALI: Poko, Tanase

 


 

 

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