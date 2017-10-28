Muhtemel Kadrolar

ATİKER KONYASPOR
Serkan- Skubic, Ali Turan, Filipovic, Jonsson, Mehdi Bourabia, Ömer Ali Şahiner, Ali Çamdalı, Musa Araz, Fofana, Milosevic
SAKAT: Traore
CEZALI: Yok
BİLET FİYATLARI: Misafir Takım: 14.50 TL
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DEMİR GRUP SİVASSPOR
Rochet- Auremir, Bjarsmyr, Dyakov, Ziya, Medjani, Hakan Arslan, Rybalka, Bifouma- Emre, Kone
SAKAT: Yok
CEZALI: Yok
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ANTALYASPOR
Boffin- Celustka, Diego, Chico, Musa, Harun, Charles, Maicon, Menez, Deniz, Eto\'o
SAKAT: Zeki, Salih
CEZALI: Yok
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BURSASPOR
Harun- Barış, Ekong, Titi, Ertuğrul, Aziz, Agu, Delarge, Batalla, Jires, Stancu
SAKAT: Sercan Yıldırım, Serdar Kurtuluş, Onur Atasayar, Yusuf Erdoğan
CEZALI: YOK
BİLET FİYATLARI: VIP 1.Balkon: 200 TL, VIP 2.Balkon: 200 TL, Batı Alt Tribün: 100 TL, Spor Toto Alt Ttribün: 50 TL, Spor Toto Üst Tribün: 40 TL, Güney Kale Arkası (TEKSAS): 20 TL, Tofaş Tribünü: 20 TL, Misafir Tribünü: 26 TL
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TRABZONSPOR
Onur- Pereira, Uğur, Durica, Mustafa- Okay, Onazi- Olcay, Sosa, Yusuf- N’Doye
SAKAT: Burak, Kucka
CEZALI: Rodallega, Mas
BİLET FİYATLARI: Kategori 6 (Kale Arkaları) 40 TL, Kategori 5 (Doğu 3) 60 TL, Kategori 4 (Doğu 2) 70 TL, Kategori 3 (Doğu 1) 80 TL, Kategori 2 (Batı 2) 100 TL, Kategori 1 (Batı 1) 110 TL, VIP Silver 250 TL, VIP Gold 300 TL, Platinum A-C Blok ? 400 TL, Platinum B Blok 425 TL.
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OSMANLISPOR
Karcemarskas- Vrsajevic, Numan Çürüksu, Maxsö, Pinto, Umar, Musa Çağıran, Lawal, Serdar Gürler, Souleymanu
SAKAT: Sokol
CEZALI:Yok
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GALATASARAY
Muslera, Mariano, Maicon, Serdar, Latovlevici, Fernando, Feghouli, Ndiaye, Selçuk, Tolga, Gomis
SAKAT: Yok
CEZALI: Belhanda
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KARDEMİR KARABÜKSPOR
Rybka - Kerim, Dany, Barış, Ibanez, Torje, Ceyhun, Poko, Tanase, Grozav, Seleznov
SAKAT: Yatabare, İshak Doğan
CEZALI: Yok
Bilet fiyatları: Kapalı:20 TL, Maraton:15 TL, Kale arkası:10 TL, Misafir tribün:10 TL