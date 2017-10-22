Muhtemel Kadrolar

BEŞİKTAŞ
Fabricio, Gökhan Gönül, Pepe, Dusko Tosic, Caner Erkin, Atiba Hutchinson, Oğuzhan Özyakup, Ricardo Quaresma, Anderson Talisca, Adriano, Cenk Tosun
SAKAT: Atınç Nukan, Gökhan Töre, Veli Kavlak
CEZALI: Ryan Babel
BİLET FİYATLARI: Kategori 1: 315 TL, Kategori 2: 295 TL, Kategori 3: 265 TL, Kategori 4: 235 TL, Kategori 5: 215 TL, Kategori 6: 195 TL, Kategori 7: 120 TL, Kategori 8: 110 TL, VIP: 650 TL, 1903 A-E BLOK: 650 TL, 1903 B-D BLOK: 700 TL, 1903 C BLOK: 750 TL
-----------------------------------------------
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR
Volkan Babacan, Junior Caiçara, Alexandru Epureanu, Joseph Attamah, Gael Clichy, Mahmut Tekdemir, İrfan Can Kahveci (Emre Belözoğlu), Edin Visca, Marcio Mossoro, Eljero Elia, Emmanuel Adebayor
SAKAT: Emre (Şüpheli)
CEZALI: Yok