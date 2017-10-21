Muhtemel Kadrolar

DEMİR GRUP SİVASSPOR
Rochet- Auremir, Bjarsmyr, Dyakov, Ziya, Mert Hakan, Hakan Arslan, Rybalka, Bifouma, Emre, Kone
SAKAT: Yok
CEZALI: Ndinga
BİLET FİYATLARI: Kale Arkası (Güney) 5, Maraton 15, Kale Arkası (Kuzey) 20, Misafir Takım 20, VIP 40 TL.
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BURSASPOR
Harun- Titi, Ekong, Barış, Ertuğrul, Aziz, Agu, Jorquera, Delarge, Batalla, Stancu
SAKAT: Emmanuel Badu, Sercan Yıldırım, Emre Taşdemir, Bilal Kısa, Josua John
CEZALI: Jires Kembo
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KAYSERİSPOR
Silviu- Lopes, Kana Bıyık, Kucher, Atila, Şamil, Badji, Boldrin, Deniz Türüç, Güray, Umut Bulut
SAKAT: Varela
CEZALI: Yok
BİLET FİYATLARI: Kale arkası 10, Maraton 20, VIP 30 TL.
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ATİKER KONYASPOR
Serkan- Skubic, Ali Turan, Filipovic, Ömer Ali Şahiner, Jonsson, Baurabia, Milosevic, Fofana, Musa Araz, Friday Eze
SAKAT: Traore, Hadziamhetovic
CEZALI: Yok
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GALATASARAY
Muslera- Mariano, Maicon, Serdar, Latovlevici, Feghouli, Fernando, Ndiaye, Tolga, Belhanda, Gomis
SAKAT: Yok
CEZALI: Yok
BİLET FİYATLARI: 1. Kategori 800, 2. Kategori 800, 3. Kategori 600, 4. Kategori 600, 5. Kategori 500, 6. Kategori 400, 7. Kategori 300, 8. Kategori 200, 9. Kategori 175, 10. Kategori 125, 11. Kategori 109 TL.
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FENERBAHÇE
Kameni- Isla, Skrtel, Neto, Hasan Ali, Guliano, Josef, Ozan, Dirar, Valbuena, Janssen
SAKAT: Van Persie, Mehmet Ekici
CEZALI: Yok