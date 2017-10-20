Muhtemel Kadrolar

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EVKUR YENİ MALATYASPOR Ertaç- Yalçın, Sadık, Rahman, İssam, Diallo, Murat Yıldırım, Dening, Adem, Eren, Khalid SAKAT: Azubuike, Aytaç CEZALI: Yok BİLET FİYATLARI: 1

20 Ekim 2017 15:27

EVKUR YENİ MALATYASPOR
Ertaç- Yalçın, Sadık, Rahman, İssam, Diallo, Murat Yıldırım, Dening, Adem, Eren, Khalid
SAKAT: Azubuike, Aytaç
CEZALI: Yok
BİLET FİYATLARI: 1. Kategori 40, 2. Kategori 25, 3. Kategori 15, 4. Kategori 10, Misafir Takım 12.5 TL.

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TRABZONSPOR
Onur- Pereira, Uğur, Hubocan, Mas, Okay, Sosa, Abdülkadir, Yusuf, Castillo, Burak
SAKAT: Kucka
CEZALI: Yok

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TELESET MOBİLYA AKHİSARSPOR
Lukac- Lopes, Mustafa, Caner, Soner, Olcan, Ömer, Sissoko, Serginho, Larsson, Henrique
SAKAT: Yok
CEZALI: Yok
BİLET FİYATLARI: VIP tribünü 20, kapalı tribün 15, maraton 11, misafir takım 10 TL. 

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GENÇLERBİRLİĞİ
Hop- Zeki, Luccas, Palitsevich, Uğur, Issah, Alex, Ahmet İlhan, Khalili, Serdar, Vedat Muriqi
SAKAT: Nihat Şahin, Marko Milinkovic
CEZALI: Yok

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OSMANLISPOR
Karcemarskas- Koray, Maxö, Numan,Tıago, Musa, Lawal, Serdar, Josue, Umar, Doukara
SAKAT: Cikalleshi, Anıl, Umar, Josue, Payam
CEZALI: Yok
BİLET FİYATLARI: 1. Kategori 27,50, Misafir 32,50 TL.

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KARDEMİR KARABÜKSPOR
Rybka- Kerim, Dany, Gaman, Ibanez, Torje, Skulason, Poko, Tanase, Grozav, Seleznov
SAKAT: Yatabare, Serdar
CEZALI: Ceyhun, Barış, Papp

 

 

 

 

 

 

 

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